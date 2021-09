Gobierno y oposición de Venezuela coinciden en temas sobre covid

(Bloomberg) -- El Gobierno de Venezuela y partidos de oposición acordaron trabajar juntos para responder a las crisis de hambre y del covid-19 utilizando ingresos de activos extranjeros, lo que marca el primer acuerdo que surge de una nueva ronda de negociaciones políticas.

Las partes se coordinarán para obtener “recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por covid-19”, según un comunicado publicado el lunes por la noche por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que está mediando las conversaciones.

El acuerdo parcial se produjo después de días de reuniones en Ciudad de México, donde ambas partes mantuvieron negociaciones destinadas a romper un impás político y resolver una grave recesión económica. Si bien las expectativas de un avance importante son bajas después de que fracasaran conversaciones de años anteriores, la nueva ronda en la capital mexicana permite acuerdos provisionales en áreas donde las dos partes tienen puntos en común, como la salud.

El presidente Nicolás Maduro habló en la televisión estatal después de las reuniones, y dijo: “Lo logramos en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país”.

En virtud del acuerdo, las partes designarán a representantes para un grupo de trabajo especial. Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del Gobierno, dijo que podrían llegar a un acuerdo para intentar aprovechar fondos congelados por Gobiernos extranjeros o instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, para comprar vacunas y alimentos.

Ese dinero se puede utilizar “principalmente para la atención de covid, adquirir el resto de vacunas que faltan, dotación de hospitales, fortalecer los programas de alimentación”, dijo Rodríguez en la televisión estatal al finalizar las reuniones que comenzaron el viernes.

Las partes también acordaron “defender el Esequibo”, un territorio en disputa cerca de la frontera con Guyana. Los asistentes planean reanudar las conversaciones a partir del 24 de septiembre, señaló.

El representante de la oposición, Gerardo Blyde, dijo que el grupo de trabajo, conocido como mesa nacional de atención social, incluirá a expertos de ambas partes que coordinarán la atención médica y las vacunas.

Las dos partes discutirán el sistema judicial venezolano durante la próxima ronda de conversaciones, sostuvo.

Blyde señaló que quieren “tener un sistema de justicia independiente y soberano que pueda decidir sin interferencia política”.

Los representantes también abordarán el acceso a los derechos especiales de giro otorgados por el FMI para ayudar a combatir la pandemia. Actualmente, esos derechos están bloqueados.

