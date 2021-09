Gobernador de Florida: "sin sentido" rumores de candidatura presidencial suya

Imagen de archivo del gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 7 sep (EFE). El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuya popularidad ha bajado en las últimas semanas por el manejo de la pandemia de la covid-19, señaló este martes que no sabe cómo contestar a "rumores" de una eventual candidatura suya a la presidenciales de 2024 al considerar que "no tienen sentido".

"Toda la especulación sobre mí es puramente fabricada", aseguró hoy el republicano en una rueda de prensa en el condado Osceola, en el centro de Florida.

"Escucho todas estas cosas y, honestamente, no tienen sentido. Así que realmente no sé qué decir a los rumores", manifestó hoy DeSantis, cuando falta un año para las elecciones a la Gobernación de Florida y tres para las presidenciales de Estados Unidos.

Las encuestas entre republicanos han favorecido una candidatura de DeSantis, detrás del expresidente Donald Trump (2017-2021), que ha sido su padrino político.

El republicano, sin embargo, ocupa el primer lugar si Trump no está en la contienda.

Trump ha manifestado incluso la posibilidad de que sea su fórmula a la vicepresidencia en una eventual candidatura suya al señalar que la idea de una fórmula Trump-DeSantis parece que "encanta".

Sin embargo, la popularidad de DeSantis ha decaído por el manejo de la covid-19 en las últimas semanas con la explosión de muertes y hospitalizaciones, que apenas comienzan a disminuir.

En una encuesta d la semana pasada de Morning Consult la desaprobación del republicano entre los independientes subió del 38 % al 51 % entre la primera semana de julio y la última de agosto.

Desde el principio de la pandemia en marzo de 2020, el gobernador ha mantenido una oposición al uso obligatorio de las mascarillas y al cierre de la economía, al declarar a Florida como el "estado de la libertad".

Sin embargo, sus posturas ultraconservadoras contra los pasaportes de vacunación y la obligación de llevar mascarillas en las escuelas públicas están haciendo mella en su popularidad.

Los aspirantes demócratas para reemplazarlo en la Gobernación en 2022, el congresista Charlie Crist y la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, lo superaron en una encuesta de Political Matrix/ The Listener, por 14 y 8 puntos respectivamente.

Tampoco le fue bien en un sondeo de la Universidad de Quinnipiac, en el que la mayoría no solo está a favor del uso del tapabocas en las escuelas, sino que considera que la nueva ola de la covid-19 "era evitable" y "está fuera de control".

Incluso a principios de agosto el presidente de EE.UU., Joe Biden, superó a DeSantis en un sondeo de St. Pete Polls en popularidad en Florida, un estado en el que Trump ganó en 2016 y 2020.