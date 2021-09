Fútbol/Selección.- Previa del Kosovo - España

España quiere más en territorio hostil



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol jugará este miércoles a domicilio frente a Kosovo en el Fadil Vokrri de Pristina (20.45 horas/La1), encuentro correspondiente a la sexta jornada de clasificación para el Mundial de Catar que vuelve a afrontar sin margen de error y con un ojo puesto en Atenas.



España, que políticamente no reconoce a Kosovo como nación, visita por primera vez a la selección balcánica, a la que ya venció el pasado mes de marzo en Sevilla (3-1) con goles de Dani Olmo, Gerard Moreno y Ferran Torres.



Ni Olmo ni Moreno estarán en la capital kosovar por distintos motivos, pero sí el extremo del Manchester City, que viene de volver a anotar en la última goleada ante Georgia (4-0), donde España se rehizo parcialmente tras la fatídica derrota en Solna que ha complicado su camino hacia el Mundial.



El equipo entrenado por Luis Enrique Martínez lidera el grupo B con 10 puntos, pero Suecia (9 puntos) ha jugado dos partidos menos y sigue teniendo la sartén por el mango para lograr el único billete directo para Catar 2022. A la misma hora, el equipo nórdico visitará a Grecia en el Estadio Nacional de Atenas y todos los aficionados españoles también lo serán helenos durante un par de horas.



Más allá de lo que pase en la capital griega, España está obligada a vencer en este partido donde el seleccionador presumiblemente introducirá varios cambios empezando por el lateral izquierdo. La lesión de José Luis Gayá, que ha abandonado la concentración, podría devolver el puesto a Jordi Alba y aunque el repescado Sergio Reguilón también aguarda su oportunidad.



KOSOVO, EN UN BUEN MOMENTO



En el centro del campo, Sergio Busquets, que descansó ante Georgia, podría recupera la manija en detrimento de Rodrigo, mientras que los dos puestos de interior están muy solicitados, sobre todo visto el gran rendimiento de Carlos Soler y Marcos Llorente, que pelean por repetir titularidad frente a Koke.



En cuanto al ataque, los goleadores Ferran Torres y Pablo Sarabia parten como favoritos para los extremos y en el rol de ariete Álvaro Morata apunta al once por delante de Abel Ruiz, que ocupó ese puesto en el último encuentro.



En cuanto a la selección de Kosovo, que empezó esta fase de clasificación con dos derrotas, está sorprendiendo en esta 'ventana' y acumula dos partidos invicta: victoria a domicilio contra Georgia (0-1) y empatar 'in extremis' contra Grecia (1-1) con un gol de Vedat Muriqi, su delantero más peligroso. Con estos resultados se ha colocado tercera del grupo con cuatro puntos, pero sus opciones de clasificación siguen siendo muy reducidas.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



KOSOVO: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Halimici, Dresevic, Berisha; Kastrati, Rashica y Muriqi.



ESPAÑA: Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Busquets, Soler, Llorente; Ferran Torres, Sarabia y Morata.



--ÁRBITRO: Bobby Madden (SCO).



--ESTADIO: Fadil Vokrri de Pristina.



--HORA: 20.45/La 1.