Fútbol.- El Valencia CF destinará "la mayor parte" del dinero de LaLiga Impulso a la construcción del Nuevo Mestalla

El Valencia CF ha remitido un escrito a la Conselleria de Economía Sostenible en el que se compromete a destinar "la mayoría de la inversión" que recibirá del LaLiga, a través del fondo de inversión CVC y del proyecto 'LaLiga Impulso', a la construcción del Nuevo Mestalla.



En una carta, firmada por el presidente del club, Anil Murthy, y consultada por Europa Press, el Valencia CF recuerda que todavía "están por cerrar los acuerdos finales entre LaLiga y el CVC" para determinar la dotación económica final que el fondo de inversión destinará a cada club, cuyo grueso se debe destinar a infraestructuras.



El Valencia CF espera que los detalles definitivos se den a conocer entre finales de octubre y principios de noviembre, y una vez conocido el importe exacto que recibirá, cree que ya en diciembre podría presentar un nuevo calendario de obras que modifique los plazos previstos en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Mestalla.



El club vuelve a intentar así una prórroga de la ATE, que la Conselleria de Economía Sostenible le denegó ya el pasado mes de julio, después de que pidiera prorrogar los trabajos hasta 2030. El departamento que dirige Rafa Climent le instó entonces a concluir las obras en los plazos previstos, antes de 2025. No obstante, le concedió un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, según el preceptivo trámite de audiencia, tal y como hizo el club días más tarde.



El nuevo escrito presentado ahora se incorporará al expediente de solicitud de prórroga de la ATE que la Conselleria de Economía Sostenible tiene previsto resolver en los próximos días.



ALEGACIONES DEL VALENCIA CF



Para lograr una prórroga, el pasado 26 de julio, el Valencia CF alegaba que durante la ejecución de la ATE, el club "ha cumplido sus obligaciones como promotor". Para el Valencia, se han producido hechos que "han dificultado" el desarrollo de sus fases por parte del club como promotor y que no le son imputables.



Entre esas circunstancias, citaba el hecho de que la empresa responsable no haya construido un hotel sobre la parcela de la Avenida de Aragón y las consecuencias que la pandemia mundial de Covid-19.



"El club ha comunicado siempre a esta Administración dichas circunstancias con el objeto de paliar sus efectos y, principalmente, para no afectar el desarrollo de las fases de la ATE. Sin embargo, la propia Administración ha permanecido ajena a las comunicaciones realizadas por el club (incluso durante años)", sostenía en el escrito de alegaciones consultado por Europa Press.



Para el club, una denegación de la prórroga solicitada es "absolutamente desproporcionada" y le dejaría en una situación "muy perjudicial".



Sobre las actuaciones contempladas en la Fase II de la ATE, que vencían el pasado mes de agosto, el club llegaba a hablar de "inacción" por parte del Ayuntamiento de València. En este sentido, aseguraba que el proyecto de la reparcelación del antiguo Mestalla fue presentado ante el consistorio en septiembre de 2016, "sin embargo, desde el Ayuntamiento no se realizó ningún requerimiento oficial hasta transcurrido un año y medio aproximadamente, esto es, el 23 de febrero de 2018".



Tras este escrito, la Conselleria de Economía le pidió nueva documentación complementaria, que el Valencia CF presentó a finales de agosto. En ella, el club daba por "ejecutada" la Fase 1 de la ATE del Mestalla y culpaba al Ayuntamiento de demoras en las obras.



Ahora, el club valencianista asegura que destinará "la mayor parte" de los fondos que recibirá de LaLiga a finalizar las obras pero sería en diciembre cuando presentaría su nuevo calendario de plazos.