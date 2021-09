España.-Coronavirus.- Dos fallecidos y once nuevos hospitalizados en la última jornada en Extremadura, que suma 123 contagios

27-08-2021 Una sanitaria vacuna a un hombre, en la 'vacuguagua', uno de los dispositivos itinerantes de vacunación frente a la Covid-19 del Servicio Canario de Salud (SCS), ubicada en el Parking del Centro Comercial El Tablero en San Bartolomé de Tirajana, a 27 de agosto de 2021, en Gran Canaria, Islas Canarias (España). La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la empresa CitySightseeing, puso en marcha el pasado sábado la 'vacuguagua' en las Palmas de Gran Canaria y el domingo, en Santa Cruz de Tenerife. El objetivo del dispositivo es administrar dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas a partir de 12 años que no hayan recibido ninguna vacuna. Dos guaguas turísticas acondicionadas para la vacunación recorrerán las zonas de ciudades y pueblos de ambas islas capitalinas con mayor afluencia de gente para acercar la vacunación a los grupos etarios que están en proceso. SALUD Europa Press



MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)



Dos hombres de 85 y 90 años han fallecido y once personas han sido hospitalizadas por coronavirus en la última jornada en Extremadura, en la que se han contabilizado 123 nuevos contagios de Covid-19.



Con los once nuevos ingresos y las 17 altas hospitalarias que se han dado en la última jornada, los hospitales extremeños cuentan con 119 pacientes hospitalizados, 13 de ellos en la UCE, según los datos aportados por la Junta de Extremadura en nota de prensa.



Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días en Extremadura baja hasta los 283,22 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 7 días se sitúa en 93,10 casos por cada 100.000 habitantes.



Cabe destacar que los dos fallecidos en las últimas 24 horas son un hombre de 85 años, vacunado, de Valencia de Alcántara, y un varón de 90 años, no vacunado, de la residencia Porta Coelli de Trujillo, con los que ya se elevan a 1.874 los fallecidos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.



Además, en la última jornada se han notificado tres nuevos brotes, localizados en Badajoz, con 4 casos y 4 contactos; en Valle de la Serena, con 4 casos y 24 contactos, y en el centro de día de Galisteo, con 7 casos y 34 contactos.



También se han cerrado seis brotes, que son el 614, de la residencia de mayores y centro de día de Pescueza, el 568 de Valdivia, el 631 de Don Benito, el 637 de Valdecaballeros, el 664 de Guadiana y el 665 de Oliva de la Frontera



SITUACIÓN POR ÁREAS DE SALUD



En cuanto a la situación epidemiológica por áreas de salud, cabe destacar que la de Badajoz notifica 21 casos positivos, y tiene 14 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, mientras que el área de Cáceres notifica 18 casos positivos y cuenta con 45 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI.



Por su parte, el área de Mérida registra 26 casos positivos. Tiene 8 pacientes hospitalizados por Covid-19, uno de ellos en UCI, mientras que el de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 33 casos positivos y tiene 17 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI.



El Área de Salud de Plasencia registra 15 casos positivos y cuenta con 24 pacientes hospitalizados, cinco de ellos en UCI, mientras que el área de Navalmoral de la Mata notifica siete casos positivos, y tiene 2 pacientes ingresados por Covid-19.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra un caso positivo y tiene 6 pacientes ingresados, mientras que el de Coria registra 2 casos positivos y tiene 3 pacientes hospitalizados por covid-19.