El Salvador.- El bitcoin se estrena en El Salvador entre problemas técnicos y protestas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La criptomoneda bitcoin ha comenzado a funcionar este martes en El Salvador como divisa de curso legal y, pese a los reiterados intentos del presidente, Nayib Bukele, por vender esta iniciativa como un hito de progreso para el país centroamericano, la jornada no ha estado exenta de protestas ni de problemas técnicos.



Bukele anunció el lunes una primera compra de 400 bitcoins a la que este martes ha sumado otros 150. "Hemos ahorrado un millón en papel impreso", ha destacado en su cuenta de Twitter, donde se ha mostrado especialmente activo para informar de sus planes para incorporar la criptomoneda a la vida cotidiana de la ciudadanía salvadoreña.



El mandatario se ha visto obligado a pedir "un poquito de paciencia" a la población, después de que el monedero oficial impulsado por el Gobierno, Chivo, quedase inutilizado temporalmente para aumentar a capacidad de los servidores. "Es un problema relativamente sencillo, pero no se puede arreglar con el sistema conectado", ha explicado.



Precisamente para fomentar el uso de la criptomoneda entre los salvadoreños, la Administración ofrece 30 dólares (25 euros al cambio actual) en bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la citada plataforma.



Bukele ha abogado por ir "despacio y con buena letra" y ha recordado lo que ya dijo el lunes en otro mensaje en el que reconoció que habría "una curva de aprendizaje". "Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado", proclamó.



Varios movimientos habían convocado este martes movilizaciones en distintos puntos de El Salvador para protestar por la incorporación de la nueva divisa, principalmente porque temen su volatilidad y cuestionan que su uso pueda terminar siendo obligatorio. En San Salvador, se han organizado ya movilizaciones que prevén marchar hacia la Asamblea Legislativa, según el diario 'La Prensa Gráfica'.



El mercado general de las criptomonedas tampoco ha experimentado un buen día, con caídas del 13,8 por ciento, en la cotización agregada de las casi 9.300 criptomonedas registradas en la plataforma de 'Coingecko'. El valor conjunto de todas las divisas se ha situado en los 2,1 billones de dólares (1,77 billones de euros).



El bitcoin, la divisa oficial de El Salvador y la criptomoneda de mayor capitalización, ha registrado un descenso del 10,1%, hasta cotizar en los 46.208,48 dólares.