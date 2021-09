El presidente de Lukoil alerta contra el aumento desmedido de los precios del crudo

Logotipo de Lukoil, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JAKUB KACZMARCZYK

Moscú, 7 sep (EFE).- El presidente de Lukoil, la mayor petrolera privada de Rusia, Vaguit Alekpérov, alertó contra el aumento desmedido de los precios del crudo, ya que podría llevar al colapso en el mercado, en una entrevista publicada este martes por el periódico Kommersant.

"No me gustaría ver precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, pues ello puede estimular las inversiones en proyectos de baja rentabilidad y poco eficaces, y luego llevar a lo que ya hemos vivido: el desplome del mercado", advirtió el magnate petrolero.

En su opinión, la horquilla entre 65 y 75 dólares por barril de crudo es "confortable" tanto para los consumidores como los países productores.

Los países de la OPEP+, añadió, tienen el propósito de mantener ese nivel de precios mediante la regulación de los volúmenes de extracciones.

"Considero que la alianza OPEP+ no se articuló para un determinado período, sino que para siempre", señaló Alekpérov, el cuarto hombre más rico de Rusia, con una fortuna estimada en casi 25.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

El presidente de Lukoil, compañía a la que le corresponde en torno al 2 % de la extracción mundial de crudo, subrayó que la política de acciones consensuadas es la más eficaz.

"El acuerdo OPEP+ brinda a nuestros consumidores la posibilidad de sentirse seguros de que no habrá un aumento brusco de los precios, porque se cuentan con reservas para impedirlo", explicó.