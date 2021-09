El Alavés desvela que la renovación de Joselu está “en modo de espera"

Imagen de archivo del delantero del Alavés Joselu Sanmartín. EFE/Manuel Lorenzo

Vitoria, 7 sep (EFE).- El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, desveló este martes que la negociación para renovar a Joselu Mato se encuentra “en modo de espera” y consideró que cuando llegue su momento lo hablarán “con la tranquilidad y serenidad que requiere”.

En una rueda de prensa en la que detalló la actualidad económica del club, el responsable de la secretaría técnica albiazul expuso sus sensaciones respecto a la situación del delantero gallego, que finaliza contrato esta temporada aunque podría renovar automáticamente si juega 25 partidos y emplazó la negociación a un medio plazo.

Sergio Fernández también analizó el arranque de temporada del Alavés, que no ha logrado puntuar en los tres primeros partidos de liga. Consideró que ha tenido “un comienzo irregular en el que el equipo ha mostrado diferentes caras” y, en parte, lo achacó a que les habría gustado que las nuevas incorporaciones hubieran llegado antes para trabajar más los sistemas de Javi Calleja.

“El equipo está capacitado para ofrecer un gran rendimiento como se demostró en la primera parte contra el Real Madrid”, valoró el técnico, que admitió que “el Alavés no se puede permitir el lujo de encajar tantos goles”. “Viendo el día a día se va a conseguir”, auguró.

Sobre la ampliación del estadio de Mendizorroza, pospuesta por el club vitoriano en 2020 debido a "la situación sanitaria, económica y social" del momento, el presidente albiazul, Alfonso Fernández de Trocóniz no dio más detalles y se limitó a recordar que "el estadio es municipal" y la decisión no es del Alavés. "Estamos expectantes, respetamos las decisiones y los tiempos que pueda tener la administración", añadió.