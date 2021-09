Ecuador espera la firma de un acuerdo con el FMI para acceder a más financiamiento

Fotografía de archivo tomada el pasado 8 de junio en la que se registró al ministro de Economía de Ecuador, Simón Cueva, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador espera la firma inminente de un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmaron fuentes del Ministerio de Finanzas, lo que agilizaría su petición de otros 4.500 millones de dólares a ese y otros organismos multilaterales.

El ministro de Finanzas de Ecuador, Simón Cueva, programó para este miércoles un conversatorio con periodistas en el que, según la convocatoria, hablará de las negociaciones "sobre el Acuerdo Técnico logrado con el FMI y coyunturas varias".

En el diálogo de estas últimas semanas el país andino ha tratado de aliviar la presión fiscal en sus tratativas con ese organismo multilateral, tras un acuerdo el año pasado que le exigía algunos requisitos que no podrá cumplir ni este ni el año que viene.

En una entrevista el lunes con el diario El Universo, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, adelantó sobre las medidas que se acuerden con el FMI que con el dinero disponible se va "a tener que pagar y asumir el costo de la vacunación en la pandemia", y aclaró que no se contempla un incremento de impuestos como el IVA o el de la renta.

El acuerdo alcanzado por su predecesor Lenín Moreno estipulaba, según el actual presidente, un incremento de impuestos por 2.500 millones de dólares en el 2022, lo que supone un obstáculo para el país.

Lasso lo que desea es impulsar una Ley de Creación de Oportunidades, que impulse inversiones en diferentes sectores, con el fin de potenciar la reactivación y no mitigarla con más impuestos.

Y precisó que espera recibir del FMI y de otros organismos multilaterales alrededor de 4.500 millones de dólares, repartidos entre 2021 y 2022, recursos que, según el diario guayaquileño, se utilizarán para el financiamiento de las actividades del Gobierno.

Con severos problemas fiscales desde 2019, Ecuador terminó 2020 con una contracción del 7,8 % del PIB, y este año apenas se espera un crecimiento del 2,5 %.

Como el año pasado, el país andino necesita de la financiación de los multilaterales para mantener a flote sus finanzas, pese al proceso de reducción del gasto público que ha iniciado Lasso en su primer presupuesto público.

En el conversatorio de este miércoles con Cueva, también está prevista la participación del gerente del Banco Central, Guillermo Avellán.