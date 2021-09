¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que están causando furor en Instagram!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) causó un gran éxito en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 328.514 de interacciones entre sus followers.

• Poder mirarte… Poder sentirte… Poder olerte… Poder besarte… Poder TENERTE… 🙏🏽❤️😍🙌 #SalvadorDeSueños #GratitudInfinita





• Jamás pensé que Salvador en la panza y Matías encima de mis piernas, me llevaran y me mostraran lo fuerte y poderosa que soy. Los amooooooooo, han sido la mejor decisión de mi vida, llegaron cada uno en el momento perfecto del tiempo de DIOS. Volvería a repetir la historia de estos dos amores míos, sin cambiarle NADA porque si no hubiera vivido lo que he logrado vivir, no sería hoy en día lo que he llegado a SER 🙏🏽😍 Esta familia cada día más fuerte, unida y poderosa ❤️‍🔥 Foto: @hernanpuentes M&H: @malejocangrejo





• Cuando me preguntan que si quede antojada de La Niña… Tengo a mi niña, bueno, tenemos a La Niña consentida de la casa hace 13 años. TE AMO 😍😍 @gabycruzzafra





• Nuestro primer enfrentamiento juntos a este viaje lleno de sensaciones que me han llevado a dejar el EGO a un lado, a VALORAR la vida en su máxima expresión, a entender que me elegiste para llevarte de mi mano y juntos superar cualquier adversidad. Han pasado más de 3 meses y no cambio nada de lo que me has enseñado, hoy soy más humana, más real, más sensible y más MAMÁ que nunca. GRACIAS SALVADOR DE SUEÑOS, eres más de lo que soñé 😍🙏🏽❤️ Te Amo. Esta foto la tengo guardada desde el 28 de Mayo, hoy quise ponerla porque hemos recorrido mucho y todo ha sido MARAVILLOSO de la mano de DIOS y Esa fe poderosa e inquebrantable. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que busca la perfección y si la perfección para ellos es física pues sencillamente te juzgan Por no encajar, yo he aprendido a encajar en ese porcentaje de humanos y familias que hemos tenido la fortuna de vivir situaciones y momentos que nos han llevado a entender que la belleza más linda y real, es la que te toca el alma. Seguimos en este proceso y todo va MEJOR QUE SIEMPRE. Gracias Por su cariño, mensajes y oraciones que Por aquí son más que bienvenidas. Salva les manda sonrisas llenas de AMOR 😆





• Otra familia que AMO con el alma, han estado a mi lado siempre ❤️ @calzatodo GRACIAS. Aquí con Matías y sus tenis favoritos disponibles en @calzatodo no se los quita jajaja y me encontré en el carrete estas fotos tan DIVINAS de mi adorado @hernanpuentes con Salvador en la panza y la última ya con Salvador en la cuna mientras Mati y yo posábamos para mostrar mi nueva colección consciente con @calzatodo los blancos también son Carolina Cruz para @calzatodo ❤️

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.