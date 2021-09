Djokovic sigue perfecto y llega por duodécima vez a los cuartos de final del US Open

El serbio Novak Djokovic fue registrado este lunes al celebrar su victoria sobre el estadounidense Jenson Brooksby, al final de un partido de los octavos de final del Abierto de tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.). Djokovic se impuso con parciales de 1-6, 6-3, 6-2 y 6-2. EFE/Jason Szenes

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 6 sep (EFE).- El serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, venció este lunes por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-2 ante el adolescente estadounidense Jenson Brooksby, número 99 del mundo, y pasó por duodécima vez a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en 16 participaciones.

Djokovic, aunque volvió a ceder un set, se mantuvo perfecto en la lucha por completar el ciclo de los torneos de Grand Slam con su vigésimo quinto triunfo y está a solo tres de conseguirlo por primera vez en la competición masculina desde que lo logró el legendario australiano Rod Lave.

El tenista serbio de 34 años necesitó dos horas y 58 minutos de acción en la pista central Arthur Ashe Stadium para llegar a los cuartos, donde tendrá de rival al italiano Matteo Berrettini, sexto favorito, que también ganó por por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 al alemán alemán Oscar Otte, número 144 del mundo.

El duelo entre Djokovic y Berrettini será el cuarto y se convertirá en la revancha de la pasada final de Wimbledon que ganó el tenista serbio en cuatro sets.

En un agotador enfrentamiento bajo las luces, el primer sembrado se sobrepuso a una paliza en el primer set para negar al tenaz Brooksby tener más protagonismo en la sesión de noche de la octava jornada del Abierto.

Djokovic extendió y mantuvo invicto sus enfrentamientos de ATP co contra los estadounidenses en Flushing Meadows a 11-0 y de 21-0 en general.

Después de haber sido llevado a cuatro sets por otro joven, el danés Holger Rune, que llegó al cuadro principal a través de la fase previa, y por el japonés Kei Nishikori en las rondas anteriores, fue la tercera vez en cuatro partidos que perdió el primer set y la octava vez en 25 de Grand Slam este año lo hizo y se recuperó para ganar.

Ningún otro hombre en la Era Abierta ha igualado la hazaña, pero de nuevo Djokovic demostró que no va a tener la misma consistencia cuando se enfrente a un rival como Berrettini.

El joven de 20 años, que ya es el estadounidense más joven en alcanzar la cuarta ronda en Nueva York desde Andy Roddick de 20 años en 2002, tuvo su momento de gloria al conseguir el primer set en apenas 29 minutos de acción.

El logro le mereció que levantase los brazos y recibiese una gran ovación por parte de los aficionados neoyorquinos después de conseguir que Djokovic cometiese 11 error no forzados contra uno solo de Brooksby.

Pero fue solo cuestión de segundos que Djokovic cambió su esquema mental y de inmediato Djokovic comentó con su exhibición de juegos y gestos de cara a la galería al conseguir el "break" para el 2-0 en el segundo set.

El resto del partido fue un monólogo en el juego de Djokovic que se permitió el lujo de aguantar largos intercambios de golpes, uno llegó a los 23, para al final provocar a los aficionados locales que le daban todo su apoyo al joven tenista local.

Mientras el partido pasaba de la marca de una hora, Brooksby volvió a dar vida al Arthur Ashe Stadium cuando lanzó un pase de revés por la línea para traer un punto de quiebre en 1-3.

Pero eso fue todo lo que pudo conseguir porque luego le vino la lesión en el tendón de la corva izquierda, no tuvo alivio y Brooksby cometió su segunda doble falta del partido que resultó costosa ya que rindió su primer servicio del cuarto set con todo ya camino de decidirse a favor de Djokovic.

El número uno del mundo acabó el partido con 44 golpes ganadores y 41 errores no forzados, algo que no podrá repetir frente a Berrettini si quiere conseguir la victoria, mientras que estuvo seguro con su saque para nueve aces y solo una doble falta.

En otros resultados de los partidos de octavos de final de individuales masculinos, el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, se impuso por 6-4, 6-4 y 7-6 (7) al joven italiano Jannik Sinner, decimotercer cabeza de serie, y amplió a 15 triunfos seguidos la racha ganadora que comenzó en Tokio 2020, con el título del Masters 1000 de Cincinnati en su poder.

Mientras que el surafricano Lloyd Harris, número 46 del mundo, venció en cuatro sets por 6-7 (6), 6-4, 6-1 y 6-3 al estadounidense Reilly Opelka, vigésimo segundo cabeza de serie, y será el rival de Zverev en los cuartos de final.