DJ Snake y Hublot lanzan Big Bang DJ Snake, un reloj único con innumerables facetas

08-04-2021 DJ Snake lanza 'Big Bang Snake', una colaboración de lujo con Hublot



DJ Snake, el artista francés más reproducido en el mundo, ha aunado fuerzas con Hublot en París para presentar una creación exclusiva: el Big Bang DJ Snake, un reloj con innumerables facetas, tantas como el talentoso artista que lo ha inspirado.



DJ Snake ocupa un lugar tan destacado dentro del panorama musical actual que no necesita presentación. La estrella de la música electrónica, con éxitos como "Turn Down For What", "Lean on", "Let me love you" con Justin Bieber y "Selfish Love" con Selena Gomez, se ha convertido en el artista francés más reproducido en el mundo, y dos de sus canciones superan los mil millones de reproducciones en Spotify.



Galardonado con premios como los Billboard Music Awards, MTV Music Awards y nada menos que tres NRJ Music Awards, DJ Snake es socio de la prestigiosa firma de relojes Hublot desde el 1 de enero de 2018, cuando presidió la velada durante la ceremonia de clausura de Hublot durante la Copa Mundial de la FIFA en Rusia.



Ahora, tres años después, y fruto de esta exitosa asociación irrepetible, se presenta el Big Bang DJ Snake. Un reloj con un diseño icónico e inmediatamente reconocible a primera vista, el diseño icónico del Big Bang, que se viste en este caso con mil reflejos de colores y que tiene ahora un brillo iridiscente, con infinidad de tonos azules y morados que cambian según el ángulo de visión y la iluminación.



La esfera de zafiro presenta en su parte superior un mapamundi con los colores de la caja. Este globo terráqueo es la firma de DJ Snake. Sus viajes por el mundo para dar conciertos o grabar sus éxitos han hecho del mundo su hogar. La parte inferior, por su parte, está esqueletizada y tratada para obtener zonas ahumadas negras con acabado fumé.



Un diseño único en una edición limitada a 100 ejemplares que se entrega con dos correas fácilmente intercambiables gracias al sistema patentado 'One Click' de Hublot. La primera, de caucho, es de camuflaje gris, negro y violeta y recuerda los múltiples colores reflejados por la caja del reloj. La segunda, también de caucho, presenta una estructura estriada negra. Sin duda, un objeto de deseo que va camino de convertirse en otro gran éxito de la exclusiva firma de relojes.