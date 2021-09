Consejeros de distrito de Hong Kong deberán jurar lealtad o perderán el cargo

La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy que los consejeros de distrito de la ciudad deberán jurar lealtad el próximo viernes a la Ley Básica (la mini-Constitución de la ciudad) y a la Región Administrativa Especial, y que quien se niegue a hacerlo perderá el cargo. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Pekín, 7 sep (EFE).- La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy que los consejeros de distrito de la ciudad deberán jurar lealtad el próximo viernes a la Ley Básica (la mini-Constitución de la ciudad) y a la Región Administrativa Especial, y que quien se niegue a hacerlo perderá el cargo.

Según Lam, en la actual legislatura había 479 consejeros de distrito, pero 260 han renunciado al cargo, y otros ocho se han visto descalificados tras su arresto o su abandono del territorio.

Los 211 consejeros restantes, todavía en sus cargos, recibirán lo que la radiotelevisión hongkonesa RTHK llama "invitaciones" para asistir a una ceremonia con este fin, prevista para el próximo día 10.

Tras la ceremonia -dijo Lam-, no anunciaremos inmediatamente si el juramento es válido o no. Pero para aquellos consejeros cuyo juramento lo sea, se les notificará después que continuarán siendo consejeros de distrito".

"Para algunos, si tenemos dudas o no creemos del todo su juramento de lealtad, se les dará una oportunidad de explicarse. El testigo lo juzgará y, si hace falta, el testigo puede solicitar asistencia legal para que apoye su decisión final", agregó la jefa del Ejecutivo hongkonés.

Esta ceremonia llega después de que Pekín diera luz verde, el pasado mes de marzo, a una nueva legislación que limitará, según múltiples sectores, las ya de por sí escasas opciones de la oposición prodemocrática hongkonesa de hacerse con el poder en un sistema de sufragio limitado.

El pasado 21 de mayo, el Gobierno de Hong Kong informó del "requisito de prestar juramento para los miembros de los Consejos de Distrito".

Según el texto que publicó entonces el Ejecutivo local, la normativa "asegura que los cargos electos entienden sus responsabilidades constitucionales, y garantiza que solo una persona que cumple con el requisito fundamental de 'defender la Ley Básica y jurar fidelidad a Hong Kong' puede ocupar un cargo público".

Este mecanismo está estipulado en el artículo 6 se la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong que Pekín redactó e impuso el pasado año, a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que tomaron las calles de la excolonia británica durante la segunda mitad de 2019.

Esta ley estipula penas de hasta cadena perpetua para supuestos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras, entre otros.