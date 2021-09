Ciencia.-El cambio climático global puede costar seis veces más de lo pensado

07-09-2021 El cambio climático global puede costar seis veces más de lo pensado. Los modelos económicos del cambio climático pueden haber subestimado sustancialmente los costos del calentamiento continuo, según un nuevo estudio publicado en Environmental Research Letters. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UCL



El trabajo, realizado por un equipo internacional de científicos, encontró que el daño económico podría ser seis veces mayor para fines de este siglo de lo que se había estimado anteriormente.



Proyecciones como esta ayudan a los gobiernos de todo el mundo a calcular los costos y beneficios relativos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, un análisis previo ha demostrado que los modelos utilizados pueden ignorar riesgos importantes y, por lo tanto, subestimar los costos, según un comunicado del UCL (University College London), que participó en el estudio.



Actualmente, la mayoría de los modelos se enfocan en daños a corto plazo, asumiendo que el cambio climático no tiene un efecto duradero sobre el crecimiento económico, a pesar de la creciente evidencia de lo contrario. Es probable que los eventos extremos como sequías, incendios, olas de calor y tormentas causen daños económicos a largo plazo debido a su impacto en la salud, los ahorros y la productividad laboral.



Los autores del estudio primero actualizaron uno de los tres modelos de economía climática utilizados para establecer el precio del carbono para las decisiones de política nacional, luego lo usaron para explorar el impacto de las variaciones climáticas de un año a otro y las tasas de recuperación económica después de los eventos climáticos.



El estudio muestra que para 2100, el PIB mundial podría ser un 37% más bajo de lo que sería sin los impactos del calentamiento, si se tienen en cuenta los efectos del cambio climático en el crecimiento económico. Sin tener en cuenta los daños duraderos, excluidos de la mayoría de las estimaciones, el PIB sería alrededor de un 6% más bajo, lo que significa que los impactos sobre el crecimiento pueden aumentar los costos económicos del cambio climático en un factor de seis.



Sin embargo, todavía existe una incertidumbre considerable sobre cuánto siguen afectando los daños climáticos al crecimiento a largo plazo y hasta qué punto las sociedades pueden adaptarse para reducir estos daños; Dependiendo de cuánto se vea afectado el crecimiento, los costos económicos del calentamiento de este siglo podrían llegar hasta el 51% del PIB mundial.



El coautor del estudio, el doctor Chris Brierley (UCL Geography), dice que "todavía no sabemos exactamente cuánto efecto tendrá el cambio climático en el crecimiento económico a largo plazo, pero es poco probable que sea cero, como han supuesto la mayoría de los modelos económicos".



"El cambio climático hace que los eventos perjudiciales como la reciente ola de calor en América del Norte y las inundaciones en Europa sean mucho más probables. Si dejamos de asumir que las economías se recuperan de tales eventos en meses, los costos del calentamiento parecen mucho más altos de lo que se suele afirmar. comprender mejor cómo el clima altera el crecimiento económico, pero incluso en presencia de pequeños efectos a largo plazo, reducir las emisiones se vuelve mucho más urgente ".



Los investigadores también actualizaron el modelo para tener en cuenta los avances en la ciencia del clima durante la última década, así como el efecto del cambio climático en la variabilidad de las temperaturas medias anuales, lo que aumentó el costo proyectado del cambio climático.



Los autores calcularon el efecto de estos cambios en el 'costo social del carbono' (SCCO2), un indicador crucial del nivel de urgencia para tomar medidas climáticas que calcula el costo económico de las emisiones de gases de efecto invernadero para la sociedad. Expresadas en dólares estadounidenses por tonelada de dióxido de carbono, las estimaciones actualmente varían mucho entre 10 y 1.000 dólares. Sin embargo, al tener en cuenta la ciencia climática más robusta y los modelos actualizados, este nuevo estudio sugiere que el daño económico podría de hecho superar los 3.000 dólares por tonelada de CO2.



"La quema de CO2 tiene un costo para la sociedad, incluso si no es directamente para nuestras billeteras. Las emisiones de cada persona podrían muy bien resultar en un costo para la humanidad de más de 1.300 dólares por año, aumentando a más de 15.000 una vez que los impactos del cambio climático en el crecimiento económico están incluidos", dijo el doctor Brierley.



Si bien los hallazgos muestran grandes incertidumbres, se encontró que los valores centrales eran mucho más altos de lo que los legisladores suponen actualmente; el gobierno de EE.UU., por ejemplo, utiliza actualmente un costo social del carbono de alrededor de 51 dólares por tonelada para juzgar los costos y beneficios de los proyectos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el Esquema de Comercio de Emisiones de la UE, que cubre la energía, la fabricación y la aviación, superó recientemente los 61 euros por primera vez.



El coautor del estudio Paul Waidelich (ETH Zürich) dice que "los hallazgos confirman que es más barato reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que lidiar con los impactos del cambio climático, y los daños económicos del calentamiento continuo superarían con creces la mayoría de los costos que podrían involucrados en la prevención de emisiones ahora. El riesgo de que los costos sean incluso más altos de lo que se suponía anteriormente reafirma la urgencia de una mitigación rápida y fuerte. Demuestra que optar por no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una estrategia económica extremadamente arriesgada".