Candidata verde alemana exige reformar el freno de la deuda y más inversiones

Berlín, 7 sep (EFE).- La candidata verde a la cancillería alemana, Annalena Baerbock, abogó este martes por reformar el "freno de la deuda" para permitir más inversiones públicas en la lucha contra el cambio climático y la digitalización.

Baerbock destacó este punto del programa electoral verde en el último pleno del Bundestag (cámara baja) antes de los comicios del 26 de septiembre, las más inciertas en quince años por la marcha de la canciller, Angela Merkel.

La líder ecologista cargó contra la actual gran coalición de conservadores y socialdemócratas, que ha gobernado Alemania durante los últimos ocho años, por haber desaprovechado esas dos legislaturas en el ámbito de las inversiones.

A su juicio, los últimos dos Ejecutivos "no aprovecharon la oportunidad" que tenían, con el aumento continuado de los ingresos por la creación de empleo y los tipos de interés en mínimos, para avanzar en asuntos clave para el país con las capacidades financieras disponibles.

Entre estos puntos clave destacó la lucha contra el cambio climático - con mención a las inundaciones de julio que costaron la vida a más de 180 personas en el oeste de Alemania -, la digitalización -con especial énfasis en los colegios y los entornos rurales- y la modernización de las infraestructuras.

Baerbock apostó asimismo por una Alemania "más fuerte" que "lidere en Europa y no se esconda tras (Viktor) Orbán", al considerar que el Gobierno alemán se ha escudado en la negativa del Ejecutivo húngaro para no hacer más en cuestiones como la política común de asilo o la atención a refugiados y migrantes.

El "freno de la deuda", anclado en la Constitución alemana en el primer gobierno de Merkel (2005-2009), limita al 0,35 % del producto interior bruto (PIB) el déficit estructural en que puede incurrir el Gobierno federal.

El Gobierno federal cerró con superávit sus cuentas entre 2014 y 2019. La crisis desatada por el coronavirus dio al traste con los planes de la gran coalición de mantener el "déficit cero" en los últimos dos ejercicios.