Brasil.- Lula alerta de que Bolsonaro "estimula el odio" en vísperas de la marcha del presidente de este martes

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha alertado este lunes de que el actual jefe del Estado, Jair Bolsonaro, "estimula la división y el odio", en vísperas de la marcha que el líder ultraconservador ha convocado este martes en Brasilia y que ha sido muy criticada por la oposición por sus tintes "golpistas".



"En vez de anunciar soluciones para el país lo que hace es llamar a las personas para la confrontación, convocar actos contra los poderes de la República, contra la democracia, que él nunca respetó; en vez de sumar, estimula la división, el odio y la violencia, definitivamente no eso lo que Brasil espera de un presidente", ha dicho Lula en sus redes sociales.



Con motivo de la celebración este martes 7 de septiembre del Día de la Independencia de Brasil, Lula se ha dirigido al país a través de un vídeo con un marcado tono institucional, en el que ha criticado a Bolsonaro por no dedicar sus esfuerzos en lograr la vacunación de la población, la creación de empleo, o lograr precios justos para la gasolina y los alimentos.



"Basta salir a la calle para ver que el brasileño está sintiendo en su piel la destrucción del país", ha lamentado Lula, quien ha acabado su mensaje con un tono esperanzador, aseverando que a pesar de todo "Brasil tiene solución".



"Necesitamos enfrentar estas injusticias nuevamente para poner a Brasil de pie. La solución para el país es colocar al pobre en el presupuesto y al rico en el impuesto sobre la renta", ha dicho el líder del Partido de los Trabajadores (PT).



"El hambre, la pobreza, el desempleo y la desigualdad no son mandamientos divinos, son el resultado de errores que debemos y podemos corregir para cambiar esta situación", ha concluido.



Las palabras d Lula se producen en vísperas de la marcha que Bolsonaro ha convocado para este martes y que el mismo ha definido como un "contragolpe necesario contra el Congreso y el Tribunal Supremo", instituciones con las que mantienen enconadas discrepancias caso desde que fue elegido presidente.



Este lunes, la Internacional Progresista ha advertido en un documento firmado por 150 personalidades de izquierda de todo el mundo de que Bolsonaro está fomentando "una insurrección" con sus ataques al Tribunal Supremo.



Entre los firmantes están el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, el intelectual estadounidense Noam Chonsky, el líder de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, o los expresidentes latinoamericanos Ernesto Samper, Fernando Lugo y Fernando Correa.