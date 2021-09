Berrettini alcanza por segunda vez los cuartos de final

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 6 sep (EFE).- El italiano Matteo Berrettini, sexto favorito, tuvo que trabajar duro este lunes ante el alemán Oscar Otte, número 144 del mundo, para vencerlo por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 y alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados unidos por segunda vez en cinco participaciones.

El italiano de 25 años, que alcanzó su primera gran final en Wimbledon, sobrevivió a un gran susto en su victoria en cinco sets en la tercera ronda sobre el campeón de Winston-Salem, el bielorruso Ilya Ivashka, y de nuevo le tocó ceder un set.

Berrettini volvió a ser probado contra Otte, sobreviviendo a una caída en el segundo set, antes de subir la intensidad para avanzar a los cuartos después de dos horas y 22 minutos de acción.

El alemán luchó con una lesión en la muñeca durante el cuarto set luego de caer 1-1 en el set, pero continuó valientemente a pesar de esto para al final perder el segundo duelo que protagonizaba frente a Berrettini como profesional, después que lo hicieron por primera vez en Roland Garros del 2018 con triunfo para el tenista italiano.

El número ocho del mundo tiene buenos recuerdos en Flushing Meadows, después de haber disfrutado de una carrera hacia su primera semifinal importante en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en 2019.

El cinco veces campeón del circuito intentará igualar eso si supera a su próximo rival que saldrá del duelo que protagonizan esta noche el número uno del mundo y gran favorito del Abierto, el serbio Novak Djokovic, ante el adolescente estadounidense de la #NextGenATP Jenson Brooksby.

Berrettini con su triunfo fortaleció aún más su reclamo de un lugar en las Nitto ATP Finals en su casa de Turín en noviembre con su victoria.

El italiano ha conquistado títulos en tierra batida en Belgrado y hierba en The Queen's Club este año, mientras alcanzaba su primera final ATP Masters 1000 en Madrid.

Berrettini acabó el partido frente a Otte, de 28 años, con 44 golpes ganadores por 29 errores no forzados además de colocar 12 aces con tres dobles faltas.

Mientras que Otte acabó con 23 golpes ganadores y 16 errores no forzados, pero solo pudo hacerle un "break" a Berrettini, de las dos oportunidades que dispuso.

Tampoco con su tenis agresivo de subidas a la red pudo con el italiano al conseguir 25 puntos en 38 subidas por 21 de 25 de Berrettini.

En otros resultados de los partidos de octavos de final de individuales masculinos, el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, se impuso por 6-4, 6-4 y 7-6 (7) al joven italiano Jannik Sinner, decimotercer cabeza de serie, y amplió a 15 triunfos seguidos la racha ganadora que comenzó en Tokio 2020, con el título del Masters 1000 de Cincinnati en su poder.

Mientras que el surafricano Lloyd Harris, número 46 del mundo, venció en cuatro sets por 6-7 (6), 6-4, 6-1 y 6-3 al estadounidense Reilly Opelka, vigésimo segundo cabeza de serie, y será el rival de Zverev en los cuartos de final.