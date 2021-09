Austria, Chequia y Eslovaquia dicen que en Europa no hay lugar para los afganos

Andrej Babis, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU / POOL

Praga, 7 sep (EFE).- Austria, República Checa y Eslovaquia, tres socios de la Unión Europea que comparten frontera, rechazaron hoy la posible acogida de refugiados afganos y coincidieron en que "Europa ya no es el lugar" para quienes huyen de los talibanes.

"Estamos de acuerdo en la estrategia: Queremos ayudar a los afganos en su país, a que se queden en su país. Europa ya no es un lugar para ellos", afirmó el primer ministro checo, Andrej Babis, al resumir el encuentro con su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, y eslovaco, Eduard Heger.

Tras la reciente toma del poder de los talibanes en Afganistán, decenas de miles de afganos han huido a Pakistán, Irán y otros países vecinos.

Además de Austria, República Checa y Eslovaquia, otros países de la UE como Hungría o Eslovenia también rechazan de plano acoger a refugiados afganos.

Babis avanzó que en el Consejo Europeo del 6 de octubre se debatirá sobre inmigración y cómo evitar una llegada de refugiados como la de 2015.

El político checo confió en que se pueda evitar una llegada masiva de refugiados, pero dejó entrever que, de no funcionar, habría que volver a negociar con Turquía, como en 2015, para que contenga a los afganos en su territorio.

"Si no se consigue, tendremos que negociar con el presidente (Recep Tayyip) Erdogan como en el pasado, pero no es una buena alternativa", afirmó el mandatario checo.

El canciller federal austríaco señaló que su país destinará 18 millones de euros a ayuda humanitaria para los países vecinos de Afganistán que han acogido refugiados.

"No se puede repetir lo ocurrido en 2015", reiteró Kurz.