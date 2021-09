AMP.- Afganistán.- Los talibán dispersan con tiros al aire una protesta en Kabul contra la intervención de Pakistán

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los talibán han dispersado con tiros al aire una manifestación que ha congregado este martes a un millar de personas en las calles de la capital de Afganistán, Kabul, para pedir la no intervención de Pakistán en la crisis afgana, "libertad" y respeto de los derechos de las mujeres.



Los vídeos que circulan en redes sociales muestran a un grupo de manifestantes cerca de la Embajada de Pakistán con pancartas con mensajes como "Pakistán, vete de Afganistán", además de un grupo de mujeres que, como han venido haciendo desde la semana pasada, ha salido a las calles de Kabul para exigir su inclusión en el futuro gobierno de los talibán y en puestos de toma de decisiones.



Entre los reproches que los manifestantes han vertido contra Islamabad ha destacado su supuesta ayuda a los talibán para lograr el control de la provincia de Panjshir, el último bastión de la resistencia, y la visita del jefe de la Inteligencia paquistaní a Kabul este sábado.



La manifestación ha sido dispersada por los talibán con tiros al aire, según muestra el material audiovisual compartido en las redes sociales y que recoge la cadena de televisión afgana Tolo News.



El portavoz talibán, Zabihulá Muyahid, ha advertido después de lso i ncidentes que los medios de comunicación no podrán cubrir estas protestas. "No es una manifestación, es una revuelta. No lo permitiremos y los medios no cubrirán semejantes protestas", ha afirmado.



"Solicitamos a los medios de comunicación que no asistan a las protestas", ha emplazado. En concreto ha pedido no grabar ni publicar imágenes de las manifestaciones.



Las protestas se dan un día después de que el líder de la resistencia, Ahmad Masud, pidiera un "levantamiento nacional" del pueblo afgano para oponerse a los talibán, después de que estos aseguraran haber logrado el control de Panjshir.



La de Kabul no ha sido la única manifestación. En varias ciudades del país se llevaron a cabo protestas el lunes por la noche para rechazar el control de los talibán y la intervención de Pakistán, informa la agencia de noticias Jaama Press.