Airbus reporta mejor mes en ventas desde inicio de la pandemia

(Bloomberg) -- El fabricante de aviones europeo Airbus SE tuvo su mejor mes para pedidos de aeronaves desde enero de 2020, pisándole los talones a su rival Boeing Co. en el liderazgo de ventas, al tiempo que mantuvo las entregas.

Los 102 pedidos brutos de agosto incluyeron acuerdos con Delta Air Lines Inc. y Jet2 Plc, que colocaron un pedido valorado en US$4.900 millones antes de los descuentos. Airbus tuvo tres cancelaciones durante el mes y realizó 40 entregas.

Airbus ha pasado la mayor parte de la pandemia de covid-19 centrado en mantener los traspasos, pero hay indicios de que está empezando a ir tras el liderazgo de ventas de Boeing. A principios de esta semana, la compañía estadounidense recibió un golpe cuando el director ejecutivo de Ryanair Holdings Plc, Michael O’Leary, se retiró de las conversaciones para un pedido de seguimiento para el 737 Max, haciendo la observación puntual de que otros clientes de Boeing habían firmado acuerdos recientes con Airbus.

Las últimas cifras de Airbus elevan las ventas del año hasta la fecha de la compañía con sede en Toulouse, Francia, a 132 después de las cancelaciones. La compañía todavía está por detrás del total de Boeing, que se situó en 257 ventas a fines de julio.

Nota Original:Airbus Posts Best Month for Jet Sales Since Start of Pandemic

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.