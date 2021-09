Afganistán.- UNICEF identifica a 300 menores no acompañados entre los evacuados de Afganistán

05-08-2021 Niño en un campamento de desplazados internos en Kandahar POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN UNICEF AFGANISTÁN



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Unos 300 menores no acompañados o separados de sus familias fueron evacuados en el proceso masivo de salidas organizado en Afganistán tras la caída de Kabul en manos de los talibán, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que está "profundamente preocupado" por el futuro de estos niños



La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, ha reconocido las "condiciones caóticas" en que se llevaron a cabo los traslados y prevé que la cifra de menores solos aumente a medida que avancen también los esfuerzos de identificación, aún "en curso".



"Solo puedo imaginar lo asustados que deben haber estado estos niños y niñas al encontrarse repentinamente sin sus familias mientras se desarrollaba la crisis en el aeropuerto o cuando los llevaban en un vuelo de evacuación", ha advertido Fore en un comunicado.



La jefa de UNICEF ha instado a todas las partes a priorizar el interés de estos menores, que están "entre los niños y niñas más vulnerables del mundo". Así, ve "vital" que se avance "rápidamente" en la identificación y en la reunificación familiar, al tiempo que confía en que queden protegidos "del abuso, la negligencia y la violencia".



Fore ha planteado que, durante los procesos de búsqueda y reunificación, los niños reciban cuidados alernativos y que solo pasen a mecanismos de atención institucional como "último recurso" o de forma "temporal".



Asimismo, considera que "la definición de miembros de la familia debe ser lo suficientemente amplia como para ubicar a los niños no acompañados de manera segura con parientes que los cuidarán". En este sentido, teme que puedan sufrir más daño si se les separa de adultos a los que conocen y de quienes ya reciben atención.



DENTRO DEL PAÍS



Fore también ha extendido su preocupación por los niños no acompañados o separados de sus familias dentro de Afganistán, un país donde ya hay 10 millones de menores que necesitan "urgentemente" ayuda humanitaria.



"UNICEF y nuestros aliados necesitan un acceso humanitario sin obstáculos a todas las partes de Afganistán para obtener una imagen precisa de su número y paradero. Esto será vital para llegar a ellos y ellas con protección y servicios", ha reclamado la máxima responsable de la agencia.