Afganistán.- El mulá Hasán Ajund encabeza el nuevo gobierno talibán con el mulá Baradar como 'número dos'

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los talibán han anunciado un Gobierno interino que tendrá al frente al mulá Mohammad Hasán Ajund, mientras que el mulá Abdul Ghani Baradar, líder político de los talibán, será vice primer ministro, según recogen medios afganos.



Ajund ya fue primer ministro del último gobierno talibán previo a la invasión estadounidense de 2001 y recupera el cargo en un listado en el que no aparece el líder supremo de los talibán, el mulá Hibatulá Ajundzada.



El Ministerio del Interior estará a cargo de Sarayudín Haqqani, líder de la Red Haqqani, principal aliado militar de los talibán en la contraofensiva que les ha llevado al poder. Todos los cargos tienen carácter provisional.



Haqqani está en busca y captura por la policía federal estadounidense (FBI) "para ser interrogado por el atentado de enero de 2008 contra un hotel en Kabul, Afganistán, en el que fueron asesinadas seis personas, incluido un ciudadano estadounidense".



Igualmente habría participado en la planificación de un intento de atentado contra Hamid Karzai en 2008. Por todo ello, el FBI ofrece hasta cinco millones de dólares (4,22 millones de euros) por información que lleve a la captura de Haqqani.



En Defensa está como ministro el mulá Yaqub, hijo del histórico líder talibán mulá Omar, quien tendrá como 'número dos' al mulá Abdulsalam Hanafi. En este ámbito, Qari Fasihuddin, responsable de la ofensiva final sobre la provincia de Panjshir, ha sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército.



UN GOBIERNO "DIVERSO



"Sabemos que la gente de nuestro país estaba esperando un nuevo gobierno", ha afirmado el hasta ahora portavoz principal de los talibán, Zaibhulá Muyahid, en rueda de prensa.



Muyahid ha destacado que se trata de un "grupo diverso" que incluye varios grupos étnicos y perfiles diferentes, aunque no hay ninguna mujer en el Gobierno. "No somos una fuerza tribal", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado su intención de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. "Esperamos que todos los países del mundo reconozcan la legitimidad de nuestro gobierno y de nuestro régimen islámico", ha remachado.



El ministro de Finanzas será Hedayatulá Badri y Amir Jan Muttaqi será ministro de Asuntos Exteriores con Sher Mohammad Abbas Stanekzai como viceministro.



En Educación estará el jeque Maulaui Nurolá y en Información y Cultura, el mulá Jairulá Jairjá, mientras que Zabihulá Muyahid, portavoz hasta ahora de los talibán y responsable de comunicar este listado de nombramientos, será vice ministro de Información y Cultura.



El ministro de Rehabilitación Rural y Desarrollo será el mulá Mohammad Yunus Ajundzada; el de Obras Públicas, Abdulmanán Omari y el de Minas y Petróleo, el mulá Mohammad Esa Ajund.



El Ministerio de Refugiados es para Jalilurahmán Haqqani, el director de los servicios secretos será Abdulhaq Wasiq y el presidente del Banco Central, Hayi Mohammad Idris. El director de la Oficina Administrativa del Presidente será Ahmad Yan Ahmadi.



Los talibán tomaron la capital de Afganistán, Kabul, el pasado 15 de agosto tras una ofensiva relámpago coincidiendo con la retirada de las fuerzas extranjeras presentes en el país desde 2001.



Desde entonces, han anunciado su intención de formar un gobierno "inclusivo", pero las potencias occidentales han expresado su escepticismo y han manifestado su temor a la situación de las mujeres bajo la 'sharia' o ley islámica que han impuesto los talibán.