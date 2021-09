Vuelos internacionales desde Kabul se reiniciarían pronto

(Bloomberg) -- Los talibanes dijeron que los vuelos internacionales desde Afganistán se reanudarán dentro de poco, al tiempo que Qatar y Turquía ayudan a reiniciar las operaciones en el aeropuerto de Kabul y el grupo tiene control total sobre el país luego de derrotar el último grupo de resistencia en el norte del país.

“Los vuelos nacionales ya han comenzado a operar y estamos esperando saber cuándo podemos comenzar los vuelos al extranjero”, dijo el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahed, en una conferencia de prensa en Kabul. “Planeamos comenzar los vuelos al extranjero muy pronto”.

Reiniciar los vuelos internacionales y permitir el paso seguro a los afganos que desean abandonar el país es clave para que los talibanes obtengan legitimidad internacional. Las otras promesas del grupo armado a las que la comunidad internacional estará atenta es permitir que las mujeres trabajen dentro de los límites de la ley islámica y evitar que sus tierras se utilicen para actividades terroristas.

Mujahed abordó un amplio rango de temas en la conferencia de prensa del lunes, pero no dio detalles sobre cuándo el grupo anunciaría su nuevo Gobierno.

“Ha habido algunos problemas técnicos que retrasaron la formación del nuevo Gobierno”, dijo. “Los problemas se resolverán y pronto lo anunciaremos”.

Los talibanes han dicho que pronto anunciarán su nuevo Gobierno “inclusivo”. Su líder supremo, Haibatullah Akhundzada, encabezará cualquier consejo de Gobierno y su líder adjunto, Abdul Ghani Baradar, probablemente estará a cargo del funcionamiento diario de la Administración, dijo la semana pasada Bilal Karimi, miembro de la Comisión Cultural Talibán.

Los talibanes invitaron a funcionarios de Turquía, China, Rusia, Irán, Pakistán y Qatar a participar en la ceremonia que dará la bienvenida al nuevo Gobierno, informó el canal de televisión afgano 1TVNewsAF, citando a Al Jazeera.

