VÍDEO: Los CDC alertan de que las muertes diarias por coronavirus en EEUU subieron un 131% en el último mes

MADRID, 6 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han alertado de que las muertes diarias por coronavirus han aumento en el país un 131 por ciento en el último mes, mientras las autoridades médicas piden a la población extremar las medidas de precaución con motivo del puente festivo por el Día del Trabajo.



Por el momento, han muerto en Estados Unidos a causa de la pandemia 644.848 personas, según las últimos datos de los CDC, que cifran en 39,8 millones el número de casos acumulados.



La variante delta es ya la principal responsable de los nuevos ingresos hospitalarios, con 89.916 pacientes el 2 de septiembre, cifras que no se habían visto desde el 30 de enero cuando 89.657 personas tuvieron que ser hospitalizadas. En algunos estados, como Georgia, Kentucky y Hawái, no hay espacios libres en las unidades de cuidados intensivos.



Los CDC han informado también de un aumento de los ingresos de niños y adolescentes. El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha señalado que todavía no hay datos para determinar que esta cepa se presenta de manera más agresiva entre los menores de edad, quienes puede acceder a la vacuna de Pfizer a partir de los 12 años.



Fauci ha adelantado también este domingo que el plan de inyección de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para personas inmunodepresivas podría no estar listo en su totalidad para el 20 de septiembre tal y como se señaló en un primer momento, aunque confía en que este posible retraso sea como máximo de un par de semanas.



En ese sentido, Fauci ha contado que las autoridades federales de Estados Unidos ya han recibido la información de la candidata de Pfizer para esta tercera dosis, por lo que podría ser la primera en obtener el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a la espera de que Moderna presente sus datos.



"Esperamos que Moderna también pueda hacerlo para tenerlo de manera simultánea, pero si no, lo haremos por orden", ha dicho Fauci, quien cree "muy probable" que al menos una parte del plan pueda estar listo para la fecha señalada, según ha declarado para la cadena CBS.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/595801/1/cdc-alertan-muertes-diarias-covid-eeuu-subieron-131



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06