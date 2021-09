Turquía empieza el curso escolar con PCR obligatorio para los no vacunados

EFE/EPA/STR/Archivo

Ankara, 6 sep (EFE).- Turquía inició este lunes el año escolar con clases presenciales y diversas medidas para evitar la expansión del coronavirus, como la obligación de test PCR para alumnos y docentes no vacunados, informó la emisora NTV.

Desde el primer brote de la pandemia, los centros educativos en Turquía han abierto de forma intermitente con un número reducido de alumnos por aula para evitar el aumento de contagios.

En este nuevo curso escolar no se reducirá el número de asistentes pero se mantienen otras medidas, como el uso obligatorio de mascarilla y preservar el distanciamiento físico.

Las autoridades turcas también obligarán al personal de los centros educativos y alumnos que no estén vacunados a presentar un test PCR negativo cada dos semanas.

Cerca del 70 % del personal educativo ha recibido las dos dosis de las vacunas disponibles en Turquía, que son la china Sinovac y la alemana Pfizer.

Sin embargo, el sindicato de maestros Töb-Sen alertó en un comunicado de que si no se reduce el número de alumnos por aula es imposible asegurar la distancia física necesaria para evitar nuevos contagios.

Otro sindicato de profesores, Maarif-sen, se mostró en contra de los test obligatorios para profesores no vacunados y advirtió de que las personas inmunizadas también pueden ser portadoras del SARS-CoV-2 y contagiar a otros.

La reapertura de los centros educativos coincide con un aumento de los contagios y muertes de covid en el país euroasiático.

Desde hace dos semanas se detectan cerca de 20.000 casos al día, mientras que el número de fallecidos alcanzó ayer los 269.

Por otro lado, 38 millones de personas han recibido las dos pautas de la vacuna contra la covid, cerca del 47 % de la población, mientras que casi 47 millones han recibido la primera dosis de la vacuna.