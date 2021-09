Tenis.-Tenis/US Open.- Alcaraz firma un histórico pase a cuartos y Muguruza se despide

18-02-2020 Carlos Alcaraz DEPORTES FOTOJUMP



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El tenista español Carlos Alcaraz ha firmado una histórica clasificación para cuartos de final del US Open tras imponerse en cinco sets al alemán Peter Gojowczyk (5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0), mientras que Garbiñe Muguruza se ha despedido contra la checa Barbora Krejcikova (6-3 y 7-6).



A sus 18 años y superando en precocidad a Andre Agassi, Alcaraz ya es el cuartofinalista más joven del US Open en toda la 'era Open', después de superar otro maratón de cinco sets, igual que había logrado en la anterior ronda contra el griego Stéfanos Tsitsipas.



Y otra vez lo hizo superando una desventaja de 2-1, apuntándose los dos últimos sets para firmar la victoria después de tres y horas y media de encuentro en la pista Grandstand, donde supo resistir en los momentos más complicados y acabó viviendo un cómodo final de partido ante los problemas físicos de su rival.



Pese a cometer la friolera de 84 errores no forzados, Gojowczyk dominó la primera mitad del encuentro ante un Alcaraz que redujo su cifra de fallos a 45, por 35 golpes ganadores. A partir del cuarto set, el partido dio un vuelco completo y el murciano se apuntó 11 de los últimos 12 juegos del partido ante un adversario fundido y que necesitó tratamiento médico.



Lejos de conformarse, Alcaraz intentará alargar su sueño en Flushing Meadows buscando el pase a semifinales frente a otro joven jugador, el canadiense Felix-Auger Aliassime, número 15 de la ATP que cuenta con el apoyo técnico de Toni Nadal.



MUGURUZA CAE CON POLÉMICA



En cuanto al cuadro femenino, el tenis español perdió a su última representante con la eliminación de Muguruza, que mantiene su peculiar maldición en el US Open, el único torneo de 'Grand Slam' donde nunca ha llegado a cuartos de final.



Barbora Krejcikova, vigente campeona de Roland Garros, exhibió el gran momento que atraviesa esta temporada y ganó en una hora y 53 minutos tras un final polémico en el que Muguruza le afeó su comportamiento "nada profesional".



Su queja remitía al momento en el que la checa se fue al vestuario por problemas físicos y paró el partido durante varios minutos cuando perdía en el segundo set por 5-6. Tras ese parón, empató el partido y luego se llevó el 'tie break decisivo' por un marcador de 7-4, provocando las quejas de la hispano-venezolana, que deberá esperar un año más para intentar brillar en Nueva York.