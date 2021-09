Talleres y Lanús continúan líderes mientras que Boca Juniors recupera terreno

Lanús, que empató 1-1 con Sarmiento de Junín, se mantuvo como líder, en compañía de Talleres de Córdoba, tras disputarse casi toda la décima jornada de la Liga de fútbol en Argentina. En la imagen de archivo el registró de una de las celebraciones de Lanús. EFE/Marcelo Endelli/Pool

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- Talleres de Córdoba, que igualó sin goles con Patronato en Paraná, y Lanús, que empató 1-1 con Sarmiento de Junín, se mantuvieron como líderes tras disputarse casi con totalidad la décima jornada de la Liga argentina.

De esta manera, Talleres y Lanús continúan en la cúspide de la clasificación con 20 unidades con un punto de ventaja sobre Independiente y dos sobre River Plate, que animaron un empate clásico 1-1 en el último encuentro de la jornada del domingo.

Boca Juniors, en tanto, logró un buen triunfo el sábado como visitante ante Rosario Central por 1-2, San Lorenzo igualó 1-1 también el sábado a domicilio ante Plantese, mientras que Racing Club y Banfield no lograron salir del cero este domingo.

TALLERES Y LANÚS NO SE BAJAN DE LA CIMA

Pese a los respectivos empates que registraron en esta décima jornada, Talleres de Córdoba y Lanús continúan en lo más alto de la clasificación con 20 unidades cada uno.

Talleres de Córdoba este domingo batalló en Paraná ante Patronato pero pese a terminar con dos jugadores de más por las expulsiones de Sergio Ojeda y Matías Pardo, tuvo que contentarse con un punto producto de la igualdad sin goles.

Lanús, en tanto, el sábado sufrió un agónico empate sobre la hora de Sarmiento de Junín en el minuto 94. José Sand, goleador con 10 dianas, abrió el marcador y Gabriel Alanís estableció el definitivo empate en el último suspiro del partido.

BOCA VOLVIÓ GANAR ANTE ROSARIO COMO VISITANTE LUEGO DE 15 AÑOS

El nuevo Boca Juniors conducido por Sebastián Battaglia logró su tercer triunfo en cuatro presentaciones (el restante fue empate sin goles con Racing Club) al vencer por 1-2 a Rosario Central en el estadio 'Gigante de Arroyito'.

Este resultado puso punto final a una serie de 15 años sin victoria para el 'Xeneize' como visitante ante Rosario Central y, además, le permitió trepar en la clasificación hasta la novena plaza con 14 puntos a seis de los líderes.

Luis Vázquez y un gol en propia puerta de Fernando Torrent en el minuto 89 le permitieron a Boca revertir un resultado que había comenzado adverso con el tanto de Gastón Ávila para el anfitrión.

RIVER PLATE E INDEPENDIENTE FIRMARON UN EMPATE CLÁSICO

En el último duelo de este domingo terminó en empate 1-1 entre River Plate e Independiente, en un resultado que dejó a ambos expectantes detrás de los dos líderes del certamen.

Fabricio Bustos abrió el tanteador para el 'Rojo' en la primera etapa y luego Braian Romero estableció la definitiva igualdad en el tanteador.

Tras este resultado, Independiente suma 19 puntos y River 18 en la disputa por un título que se acerca a la mitad de la competencia.

RACING MANTUVO SU VALLA INVICTA PERO NO PUDO VENCER A BANFIELD

Si bien Racing Club logró mantener una vez su valla invicta con una extraordinaria noche de su portero Gastón 'Chila' Gómez pero no pudo anotar y terminó con un empate en cero con Banfield como local.

Pese a la ausencia de Gabriel Arias, Racing logró extender a 472 los minutos sin recibir un gol y tiene uno solo recibido en diez presentaciones demostrando una vez más su solidez defensiva.

Sin embargo, los apenas ocho tantos convertidos demuestra también la dificultad para convertir que derivó en este empate sin goles en casa con el 'Taladro'.

SAN LORENZO NO PUDO DESPEGAR ANTE PLATENSE

Luego de salir de perdedor en la última jornada con el triunfo ante Patronato (3-0), San Lorenzo no pudo extender su racha este sábado e igualó 1-1 con Platense como visitante.

Franco Di Santo abrió el marcador en el minuto 61 pero apenas seis minutos después Brian Mansilla lo empató para el 'Calamar' determinando el reparto de puntos.

Con esta unidad, el 'Ciclón' se quedó en 12 unidades, mientras que Platense suma 10 en la zona baja de la clasificación.