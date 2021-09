Selección argentina de regreso en Buenos Aires

Argentina de Messi llega a Buenos Aires tras polémica suspensión de clásico con Brasil =(Video)= Buenos Aires, 6 Set 2021 (AFP) - La selección argentina capitaneada por el astro mundial Lionel Messi arribó pasada la medianoche del domingo a Buenos Aires, tras la polémica suspensión del superclásico con Brasil por la supuesta violación del protocolo anticovid por parte de cuatro futbolistas albicelestes.Tras bajar del avión charter, el plantel completo de la Albiceleste se subió a un ómnibus sin mantener contacto con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para partir hacia el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a pocos kilómetros de distancia.El equipo del DT Lionel Scaloni seguirá concentrado con miras al partido del jueves ante Bolivia, por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 que se jugará en el Monumental, el primero autorizado a contar con un 30% de espectadores (21.000).Tras la suspensión del partido en Brasil, los jugadores debieron permanecer en el vestuario unas cinco horas hasta partir hacia el aeropuerto de Sao Paulo, donde abordaron el avión charter. "Nos vamos a casa!", escribió la selección argentina en Twitter con el hashtag #UnidosSiempre.En el aeropuerto de Sao Paulo, el plantel estuvo acompañado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien se acercó "para que no hubiera inconvenientes y los jugadores vuelvan todos juntos a Buenos Aires", dijo a Radio 10.El superclásico Brasil-Argentina se jugó apenas cinco minutos hasta que fue interrumpido por un grupo de funcionarios de la agencia de salud de Brasil (Anvisa) ingresó al campo para hacer cumplir una orden de deportación contra el arquero Emiliano Martínez, el zaguero Cristian Romero, el volante Giovani Lo Celso y el delantero Emiliano Buendía. El cuarteto argentino, que juega en el Aston Villa y el Tottenham de la Premier League, son acusados de haber violado el protocolo anticovid y de dar "información falsa" en su ingreso a Brasil para el juego de la clasificatoria sudamericana para Catar-2022, que debía disputarse este domingo en el estadio Neo Química Arena.Una orden ministerial de 23 de junio prohíbe la entrada en territorio brasileño de cualquier persona extranjera proveniente del Reino Unido, India o Sudáfrica, para evitar la propagación de variantes del coronavirus. "No nos avisaron. Hace tres días que estamos acá. Hubiesen venido el primer día y no así", dijo el capitán Messi al coordinador de la selección brasileña, Juninho Paulista, en una conversación en el campo de juego captada por la televisión.Previo al escándalo, Martínez y Buendía tenían previsto partir este lunes desde Sao Paulo a Croacia para cumplir con la cuarentena en Europa antes de regresar a Inglaterra, condición que les había puesto el Aston Villa para cederlos a la selección, contó a radio Rivadavia Alejandro Martínez, hermano del arquero. Ahora deberán volar desde Buenos Aires.ls/cl