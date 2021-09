Rumanía.- Los ministros del principal socio del Gobierno rumano dimiten y fuerzan a Citu a un voto de confianza

El primer ministro rumano acusa a sus antiguos socios de gobierno de actuar como "niños mimados"



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los ministros del partido USR PLUS que forman parte del Gobierno de coalición en Rumanía han presentado este lunes su dimisión, por lo que el primer ministro, Florin Citu, tiene ahora 45 días para sacar adelante un voto de confianza dentro del Parlamento.



La decisión se produce por las desavenencias en relación al destino de una serie partidas presupuestarias dentro de un plan económico valorado en 50.000 millones de lei (10.100 millones de euros), así como por el reciente y repentino despedido de Ion Stelian como ministro de Justicia, una semana después de que apoyara sin éxito una moción de censura contra Citu.



"Hemos decidido que ya no podemos seguir adelante con un primer ministro que gobierna sin un mínimo de respeto por el protocolo de la coalición, por un mínimo de respeto por la verdad, por lo que son los intereses reales de los rumanos", ha explicado el líder de USR PLUS, Dan Barna.



"La lucha interna en un partido es legítima, pero cuando se usa para desperdiciar los recursos de la nación y destinar decenas de miles de millones a las promesas de los alcaldes para su propio interés electoral, no podemos seguir adelante", ha dicho Barna.



"Esta es la diferencia que queremos introducir en la política rumana. (...). Florin Citu ya no puede ser primer ministro y por eso los ministros de USR PLUS se retiran del gabinete (...). Mañana por la mañana el primer ministro tendrá las renuncias sobre su mesa a primera hora", ha añadido Barna.



Son cinco ministros y un viceprimer ministro quienes saldrán de un gobierno de coalición formado hasta ahora por tres grupos, el conservador Partido Nacional Liberal (PNL) de Citu, USR PLUS, y la Alianza Democrática de Húngaros en Rumanía (RMDSZ), que controlan el 56 por ciento del Parlamento.



"Los liberales tienen que decidir ahora si quieren continuar con las reformas que iniciamos o buscar una nueva alianza con los socialdemócratas", ha dicho Barna en referencia al principal partido de la oposición, al que Citu tendrá que recurrir si quiere salir airoso del voto de confianza.



Por su parte, Citu ha criticado esta decisión y ha acusado a su ya antiguo socio de gobierno de comportarse como "niños mimados" y de "hacer daño" al país no solo con esta decisión sino también con la de aliarse con los "extremistas" de la Alianza para la Unión de Rumanos (AUR).



"He dicho que en Rumanía quiero gobernar con una coalición de derecha, pero es complicado cuando la de derecha, o los que pensamos que estaban en la derecha, se asocian con un partido extremista, y luego quieren a los socialistas a su lado", ha aseverado Citu, según ha recogido el diario rumano 'Adevarul'.



Citu también ha reprobado que su socio, que contaba con la cartera de Salud, haya abandonado la coalición en un momento de crisis sanitaria. "¿Cómo ser ministro de Salud y salir en medio de la pandemia?", se ha preguntado. Los otros ministerios que hasta ahora estaban ocupados por USR PLUS eran Investigación, Proyectos Europeos, Transporte y Economía.