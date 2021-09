Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para Mundial 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 5 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022 tras los partidos jugados el domingo por la segunda jornada del octagonal final: Jamaica 0 Panamá 3 Costa Rica 0 México 1 El Salvador 0 Honduras 0 Estados Unidos 1 Canadá 1 Próximos partidos a jugarse el 8 de septiembre: Canadá vs El Salvador Panamá vs México Costa Rica vs Jamaica Honduras vs Estados Unidos Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS México 2 2 0 0 3 1 2 6 Panamá 2 1 1 0 3 0 3 4 Canadá 2 0 2 0 2 2 0 2 Estados Unidos 2 0 2 0 1 1 0 2 Honduras 2 0 2 0 1 1 0 2 El Salvador 2 0 2 0 0 0 0 2 Costa Rica 2 0 1 1 0 1 -1 1 Jamaica 2 0 0 2 1 5 -4 0 Los primeros tres lugares clasifican directamente al Mundial, mientras que el cuarto tendrá que jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)