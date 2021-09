Recorridos de montaña: Empiece siempre con una vía ferrata fácil

ARCHIVO - La mayoría de los incidentes sobre vías ferratas se deben a una sobreestimación de la capacidad de escalarlas. Foto: Tobias Hase/dpa

En las vías ferratas suelen producirse bloqueos. "No me lesioné de forma grave, pero ya no puedo ir ni venir por mis propios medios", describe este fenómeno Lucas Fritz de la Federación Alemana de Alpinismo (DAV). Los motivos, indica Fritz, frecuentemente son malas planificaciones de los itinerarios y una sobreestimación de las propias facultades. Por lo tanto, la habilidad y el estado físico deben corresponderse con los requisitos de la ruta. "Muchas veces el error no acontece durante el recorrido, sino antes", especifica. Por lo tanto, el consejo del experto es: "Primero debería sentirme seguro en los ascensos de categorías A y B antes de animarme a niveles de dificultad superiores". Según refleja la estadística de accidentes de montaña de la DAV del verano de 2020, las emergencias en vías ferratas se incrementaron en Alemania durante el año pasado. Y más de la mitad de las situaciones de emergencia, detalló, se debieron a bloqueos. dpa