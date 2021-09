Portaltic.-Alemania quiere ampliar a 7 años la disponibilidad de actualizaciones y repuestos para los smartphones

MADRID, 6 (Portaltic/EP)



El Gobierno alemán quiere que las actualizaciones y las piezas de repuesto de tabletas y teléfonos móviles estén disponibles durante siete años, ampliando con ello la propuesta de la Comisión Europea de cinco años.



Los dispositivos móviles como 'smartphones' o tabletas tienen un soporte de dos o tres años de actualizaciones tanto de 'software' como de seguridad. Actualmente, la Comisión Europea está considerando ampliar las actualizaciones y los recambios a cinco años (seis, en el caso de las piezas para tabletas).



No obstante, el Gobierno alemán va más allá, y en un intento por ampliar la vida útil de los móviles con el objetivo de reducir los desechos electrónicos, ha propuesto que tanto las actualizaciones como las piezas de repuesto estén disponibles durante siete años.



La propuesta, recogida por el medio alemán Heise, no contempla la actualizaciones completas de software, sino de actualizaciones de seguridad. Además, se instaría a las empresas a hacer públicos los precios de los repuestos y a no subirlos. Igualmente, se buscaría reducir los tiempos en la entrega de repuestos para evitar que el usuario se vea obligado a adquirir un nuevo dispositivo.



Para DigitalEurope, que reúne a empresas tecnológicas como Samsung, Apple, OnePlus o Google, estas propuestas serían irían demasiado lejos, y según medio citado, marcarían el límite temporal en los tres años para los parches de seguridad y de dos para las actualizaciones funcionales. Tampoco comparten las propuesta sobre las piezas de recambio, ya que entiende que solo haría falta reparar elementos como la pantalla o la batería.