Phoebe Waller-Bridge renuncia a la nueva "Mr. & Mrs. Smith" con Donald Glover

Los Ángeles (EE.UU.), 6 sep (EFE).- Phoebe Waller-Bridge, la famosa creadora y protagonista de "Fleabag" (2016-2019), renunció este lunes a liderar junto a Donald Glover la serie de Amazon que actualizará la película "Mr. & Mrs. Smith" (2005).

The Hollywood Reporter aseguró que Waller-Bridge ha abandonado este proyecto por diferencias creativas con Glover sobre el rumbo de la serie.

No obstante, la revista aclaró que la salida de Waller-Bridge se desarrolló de forma cordial y que los dos actores continúan siendo buenos amigos.

Glover y Waller-Bridge ya habían trabajado juntos en "Solo: A Star Wars Story" (2018).

Amazon buscará ahora a una actriz que sustituya a Waller-Bridge.

Glover, quien como actor ha brillado en la serie "Atlanta" y que en la música ha triunfado con su alias Childish Gambino, se mantiene en este proyecto como protagonista, productor ejecutivo y cocreador (junto a Francesca Sloane).

El pasado febrero se dio a conocer que Waller-Bridge y Glover serían los nuevos "Mr. and Mrs. Smith" en esta producción para la pequeña pantalla que reimaginaría la película del mismo título que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie.

"Donald y Phoebe son dos de los creadores e intérpretes más talentosos del mundo. Es realmente un sueño para nosotros, como lo será para el público de todo el mundo, el tener a estas dos fuerzas colaborando en el equipo", dijo Amazon entonces.

"Mr. & Mrs. Smith", la comedia de acción tras la que Pitt y Jolie iniciaron su relación romántica y que provocó que el actor se divorciara de Jennifer Aniston, fue un éxito mundial de taquilla que recaudó 488 millones de dólares.

La película contaba las aventuras de un matrimonio de asesinos a sueldo que trabajan para agencias rivales y que reciben el encargo de matarse entre ellos, lo que reaviva su apagada relación.

La nueva serie partirá de esta historia y, teniendo en cuenta el historial de los nuevos protagonistas, potenciará la parte cómica.