Perú.- Perú Libre pide la dimisión de la presidenta del Congreso por su "grosera actitud golpista"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El grupo parlamentario de Perú Libre ha pedido este domingo la dimisión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por su "grosera actitud golpista" tras declarar que "la calle" está pidiendo una moción de censura contra el jefe del Estado, Pedro Castillo.



"Declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar el sistema democrático. Incitar, azuzar la ruptura de un gobierno democráticamente elegido constituye una gravísima y grosera actitud antidemocrática y golpista", ha señalado la formación a través de un comunicado.



"Consideramos que la señora María del Carmen Alva, a raíz de estas declaraciones que muestran su talante antidemocrático y golpista, no debería permanecer un minuto más al frente de la presidencia del Poder Legislativo", señala.



La formación ha denunciado que Alva "estaría al frente de una campaña" dirigida a buscar la vacancia del presidente Castillo, en la cual estarían participando también "grupos extremistas, radicales y fascistas que buscan desestabilizar la democracia en Perú".



La reacción de Perú Libre se produce en respuesta a unas declaraciones de Alva durante una entrevista en la que afirmaba que si bien no hay un petición dentro del congreso para llevar a cabo un moción de censura contra Castillo, si era una demanda que se estaba produciendo en las calles del país.



"La calle pide vacancia presidencial", ha dicho Alva en una entrevista concedida al diario peruano Trome, en la que ha precisado que por el momento este "no es un tema que esté en la agenda" del Congreso.



Durante ese diálogo Alva también ha defendido la necesidad realizar cambios en el equipo de Gobierno, empezando por el primer ministro, Guido Bellido, a quien le achaca "falta de experiencia" y de "formación política", por los procesos judiciales en su contra por un supuesto delito de blanqueo y otro de apología del terrorismo.



Alva también se ha referido a la última polémica en torno a Bellido, a quien la congresista de Avanza Perú y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, acusó hace unos días de arremeter contra ella en estos términos, "solo falta que te violen".



"Son unas palabras muy fuertes para un primer ministro, para nadie, para cualquiera, son palabras inaceptables. Por el cargo que él tiene definitivamente es peor, se agrava y creo que ninguna mujer puede recibir ese tipo de agresión verbal. Es inaceptable", ha dicho Alva en referencia a unas palabras que Bellido ha negado.