Pellegrini ya prepara el maratón de septiembre

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini. EFE/Jose Manuel Vidal/Archivo

Sevilla, 6 sep (EFE).- El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, encara desde este lunes su particular maratón de septiembre, que empezará en siete días en Los Cármenes ante el Granada y que, además de los partidos ligueros ante Espanyol, Osasuna y Getafe, incluye los de Liga Europa ante el Celtic escocés y el Ferencvaros húngaro.

Pellegrini ha dirigido en la ciudad deportiva verdiblanca una sesión tras el descanso del fin de semana en la que, además de las ausencias de los internacionales, no se han ejercitado, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios de comunicación, Sergio Canales, el brasileño William José y el mexicano Diego Lainez.

A la espera de que se vayan reincorporado el chileno Claudio Bravo, los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, el mexicano Andrés Guardado y el español Juan Miranda, con la sub-21, el técnico de Santiago ya calienta motores para una densa serie de compromisos en Liga y el estreno en Liga Europa.

Tras un pobre comienzo en Liga con sendos empates a uno ante Mallorca y Cádiz y una derrota ante el Real Madrid (0-1), el Betis tiene ante sí una semana para preparar su regreso a la competición doméstica, el próximo lunes en Los Cármenes ante el Granada.

Casi con el imperativo de estrenar el casillero de victorias en la Liga, Pellegrini tiene además que gestionar la profundidad y versatilidad de su plantilla porque, tres días más tarde del partido ante los de Robert Moreno, los verdiblancos se estrenan en Liga Europa en el Benito Villamarín frente el Celtic escocés.

El Espanyol y el Getafe en casa, el 19 y 26 de septiembre, respectivamente; Osasuna en El Sadar, el 23 de este mes, y Ferencvaros en Budapest el 30, en el segundo compromiso de competición europea, cierran un mes difícil para los de Pellegrini, ante una prueba de nivel para calibrar las posibilidades de su equipo.

A la espera de conocer el estado en el que regresen sus internacionales, el chileno ya contará para estos compromisos con casi toda su plantilla, con la excepción del único lesionado de larga duración, el lateral franco-senegalés Youssouf Sabaly, de baja unos cuatro meses tras ser operado de un rotura muscular en el rector anterior de la pierna izquierda.

Para reforzar esta posición, no obstante, ha llegado sobre la bocina del cierre del mercado el zaguero internacional Héctor Bellerín, cedido hasta final de temporada desde el Arsenal inglés, idéntico compromiso que el delantero brasileño William José, a préstamo por la Real Sociedad.