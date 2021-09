México.- Pemex inicia un plan de reestructuración de deuda de casi 100.000 millones de euros, según López Obrador

03-03-2021 El director general de Pemex, Octavio Romero, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador CENTROAMÉRICA EUROPA MÉXICO ESPAÑA ECONOMIA DESDE ESPAÑA PEMEX



El presidente ha indicado que en 2021 la economía azteca crecerá un 6% con respecto al año anterior



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que la petrolera estatal Pemex ha iniciado un proceso de reestructuración de deuda que asciende a casi 100.000 millones de euros.



El mandatario, sin ofrecer más detalles sobre el plan para reestructurar la deuda de la compañía, ha reiterado su posición de apoyar a Pemex y ha afirmado que la empresa no está a la deriva, ya que su deuda es soberana y en ese sentido no se le debe tratar igual que en sexenios anteriores, cuando, según él, se trató a la estatal igual que a empresas como Shell e Iberdrola.



"Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del Gobierno, es deuda de Hacienda. Entonces, no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga, allá Pemex, a ver cómo le va, nada más ordeñamos a Pemex, porque así lo hicieron, Hacienda le sacaba recursos y no apoyaba con inversiones, entonces eso ya se terminó", ha reprochado el mandatario durante la 'mañanera' del lunes.



A cierre de junio de este año, la deuda financiera total de la empresa aumentó un 0,9% en comparación con el cierre de 2020, hasta los 2,27 billones de pesos (97.633 millones de euros).



López Obrador ha dicho que la reestructuración de deuda va a ayudar a las tasas de interés que se cobran a Pemex que están por encima de las que paga el Gobierno por la deuda soberana.



LÓPEZ OBRADOR ESTIMA UN CRECIMIENTO DEL PIB DEL 6% ESTE AÑO.



De su parte, el presidente ha indicado que en 2021 la economía azteca crecerá un 6% con respecto al año anterior y hacia 2024 se producirá un crecimiento promedio anual del 5%.



"Todos los pronósticos mencionan que vamos a crecer alrededor del 6%. Yo estoy pensando que hasta el 2024 vamos a crecer un 5% anual en promedio, de modo que va a haber crecimiento", ha explicado.



López Obrador ha subrayado que la firma del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece un panorama favorecedor a México, además, ha resaltado que el país tiene una situación especial y excepcional porque tiene garantizado el mercado "más importante del mundo", que es Estados Unidos.



"Fue realmente un logro haber alcanzado que se volviera a firmar el tratado, eso al paso del tiempo se va a ir internalizando más, pero ya se está viendo, está creciendo la inversión extranjera directa, está creciendo el número de empresas que se están instalando, la creación de empleos, ahí hay todo un potencial", ha añadido.



Por otra parte, el presidente ha confirmado que a México han llegado los 12.500 millones de dólares (10.534 millones de euros) correspondientes de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales corresponden a la Hacienda Pública del país.