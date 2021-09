México.- Ciudad de México retira una estatua de Colón para sustituirla por otra en honor a la mujer indígena

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este domingo, Día Internacional de la Mujer Indígena, que la estatua de Cristóbal Colón finalmente no regresará al Paseo de la Reforma y en el lugar se colocará una estatua en honor a la mujer olmeca a cargo del artista Pedro Reyes, en reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios.



La estatua de Colón será reubicada en el Parque América bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una vez concluyan los trabajos de restauración.



"El día de hoy con todo el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunciamos que la Glorieta de Colón muy pronto, ya cerca de este día 12 de octubre que es el día de la Raza, es el gran reconocimiento a los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país", ha afirmado Sheinbaum, según recoge el diario mexicano 'Milenio'.



"A ellas nos debemos. Por ellas estamos. Es la historia de nuestro país, de nuestra patria. Claro que reconocemos Colón, pero hay dos visiones (...). Ahí donde está la estatua de Colón se va a mover a un lugar digno con la autorización del INAH y ahí va a haber el reconocimiento a las mujeres en nuestra historia, pero particularmente a la mujer indígena. Eso también es justicia social", ha argumentado.



Sheinbaum ha explicado que la iniciativa es fruto de un acuerdo en el Senado respaldada después a través de cartas de apoyo por diversas mujeres indígenas.



La máxima responsable de Ciudad de México ha destacado que no se trata de eliminar la historia de la llegada de los españoles a América, sino de reconocer a las civilizaciones que siempre han existido en territorio mexicano.



La estatua de Colón fue retirada el 10 de octubre de 2020 de la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas paseo de la Reforma y Morelos con la intención de rehabilitarla y preservar el patrimonio cultural.



CRÍTICAS A VOX



Sheinbaum ha aprovechado para cargar contra la oposición del Partido de Acción Nacional (PAN) y sus recientes contactos con el partido español Vox. "Se quitaron la máscara los panistas", ha apuntado, al tiempo que los ha comparado con "aquellos que fueron a buscar a Maximiliano de Habsburgo porque consideraban que los mexicanos no se sabían gobernar".



"Es un partido que lo que busca es la desigualdad, el no reconocimiento de donde venimos y el reconocimiento de una sola visión, cuando nosotros en México somos una nación pluricultural", ha aseverado. Por contra, "nosotros somos la visión juarista, la visión de que los pueblos tienen derecho a gobernarse", ha remachado.