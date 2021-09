Más de 70.000 candidatos venezolanos disputarán cargos en los comicios regionales

Fotografía de archivo tomada el pasado 13 de mayo en la que se registró al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, quien confirmó que "70.244 candidatos y candidatas van a disputarse los 3.082 cargos de elección popular" en noviembre próximo. EFE/Rayner Peña

Caracas, 6 sep (EFE).- Un total de 70.244 candidatos y candidatas se disputarán los 3.082 cargos de las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre en Venezuela, anunció este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras cerrar el fin de semana el proceso de postulaciones para los comicios.

"70.244 candidatos y candidatas van a disputarse los 3.082 cargos de elección popular", dijo en declaraciones a la prensa el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, tras recordar que el próximo noviembre se escogerán a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 245 legisladores regionales, 8 legisladores indígenas, 2.402 concejales y 69 concejales indígenas.

En ese sentido, detalló que hay 329 candidatos para las 23 gobernaciones, 4.462 para las 335 alcaldías y 65.000 para las asambleas legislativas. No obstante, no precisó a qué se postulan los 433 aspirantes restantes.

Calzadilla indicó también que "de las organizaciones con fines políticos nacionales que están habilitadas para participar en los comicios, 37 de ellas postularon candidatos y candidatas a los cargos de elección popular".

El presidente del CNE no detalló cuáles fueron esas organizaciones, pero informó que "cinco no participaron directamente con su tarjeta" de partido.

"Muchas de ellas lo están haciendo a través de distintas alianzas con otras tarjetas", apuntó el funcionario, quien destacó como una "muy buena cifra" la postulación de los partidos al ubicarla en un 86 %.

Asimismo, reiteró la voluntad del CNE de continuar trabajando para la celebración de los comicios en noviembre próximo como una forma de consolidar "el proceso democrático venezolano".

Por último, dijo que entre el 13 y 29 de septiembre se abrirá el lapso para la modificación de postulaciones.

El proceso de postulaciones para las elecciones regionales y locales fue ampliado en tres oportunidades por el CNE durante la semana pasada como una forma de "facilitar la participación" de los partidos políticos.

La decisión coincidió con el anuncio hecho por la oposición, que después de un amplio debate interno entre quienes apostaban por presentarse a las elecciones y los que no lo consideraban oportuno, optaron por concurrir a la pugna por las gobernaciones y las alcaldías.

Los opositores hicieron el anuncio el martes y para entonces no tenían las listas definitivas de quiénes serían los candidatos.