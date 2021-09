Mariola Orellana ni confirma ni desmiente la ruptura de Sara Carbonero y Kiki Morente

30-01-2020 Mariola Orellana. MADRID, 6 (CHANCE) Sara Carbonero y Kiki Morente podrían haber roto su incipiente noviazgo tres meses después de conocerse. Así lo asegura el programa 'Socialité' que, ofreciendo el testimonio de un confidente cercano a la ya expareja, ha desvelado en exclusiva que después de un tiempo conociéndose y de la innegable química que desprendían, han decidido ser tan solo amigos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Sara Carbonero y Kiki Morente podrían haber roto su incipiente noviazgo tres meses después de conocerse. Así lo asegura el programa 'Socialité' que, ofreciendo el testimonio de un confidente cercano a la ya expareja, ha desvelado en exclusiva que después de un tiempo conociéndose y de la innegable química que desprendían, han decidido ser tan solo amigos.



Sobrepasados por la presión mediática y muy discretos con su vida privada, Sara y Kiki habrían finalizado su relación, aunque continúa habiendo un gran cariño entre ellos y de ahí que la periodista no quisiese perderse el concierto que el hijo de Enrique Morente ofreció recientemente en Sanlúcar de Barrameda. Y, cuando todos pensábamos que el noviazgo se consolidaba a pasos agigantados, la manchega vueve a ser una mujer soltera.



Una noticia sobre la que hemos preguntado a una gran amiga tanto del artista como de la ex de Iker Casillas, presente en los primeros pasos de su relación, Mariola Orellana. La mujer de Antonio Carmona, con quien Sara ha compartido unos días muy especiales en la costa gaditana, ha hecho gala de su discreción e, intentando mantenerse el margen de la sorprendente ruptura, ha preferido dar la callada por respuesta. "Uy uy no, hasta luego", ha exclamado la representante de artistas, visiblemente incómoda cuando le hemos preguntado por la noticia. Su huída para no confirmar o desmentir el fin del amor de Sara y Kiki, ¡en el siguiente vídeo!