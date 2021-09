Luis "Potro" Caballero y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Luis "Potro" Caballero (@luis_acashore) ha causado un gran éxito en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 203.525 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Arreglando mis cajones me encontré con estas fotos nunca antes vistas de la última temporada que estuve en Mazatlán !!! 🏝🏝🏝🏝🏝





Pensé que serías eterno, o al menos en mi mente siempre vivirás de esa manera. Nunca imaginé que llegaría el día en que tuviera que decirte adiós, siempre te vi tan fuerte física y emocionalmente. Sé que hubo momentos en los que no aproveché tu compañía ni tus enseñanzas y ahora más que nunca me arrepiento de no haberlo hecho. Tal vez no puedo hablarte o tocarte como antes, pero sé que me escuchas, donde quiera que te encuentres. Sé que a pesar de la distancia aún continúas apoyándome y sintiéndote muy orgulloso de todos mis logros. Quiero agradecerte por cada palabra y consejo, porque así demostrabas la sabiduría que habías adquirido con los años, eso sin duda es el mejor legado que pudiste dejarme. Gracias Gracias Gracias Abuelo Enrique 🎾 Hasta pronto !!!





Mis mejores deseos son para ti en este día !!! Gracias por ser mi carnal y mi dúo Gotiiish !!! Feliz cumpleaños!!! Pronto regresaremos más fuertes q nunca jajajajajajajaj IM BACK !!!





“He fallado una y otra vez en la vida. Por eso he tenido éxito.” Michael Jordan.





La autenticidad se trata de ser fiel a lo que eres, incluso cuando todos a tu alrededor quieren que seas alguien más. Michael Jordan.

Luis Alfredo Caballero Dussuauge nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1992. Mejor conocido como Luis "El Potro", apareció por primera vez en pantalla cuando fue parte del reality La Academia Bicentenario de TV Azteca.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando formó parte de la primera temporada del programa de telerealidad estrenado en 2014, Acapulco Shore. Años después, en 2018, Luis "El Potro" se convirtió en el conductor del programa Tinderella por canal U. En 2019, fue anunciado como parte de la plantilla de conductores del matutino Tu Casa Tv. Ese mismo año, Luis debutó en el mundo de la música.