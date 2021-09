Los jóvenes Alcaraz y Fernandez asaltan los cuartos del Abierto de EEUU

A sus 18 años, el tenista español Carlos Alcaraz y la canadiense Leylah Fernandez se confirmaron el domingo como las grandes sensaciones de este Abierto de Estados Unidos clasificando a los cuartos de final, a dónde no pudo llegar el argentino Diego Schwartzman.

El viernes, Alcaraz y Fernandez habían provocado un terremoto en el Grand Slam de Nueva York al eliminar a Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado, y a Naomi Osaka, vigente campeona, respectivamente.

Convertido en la nueva joya del tenis español, Alcaraz salió el domingo victorioso de una nueva batalla ante el alemán Peter Gojowczyk y se convirtió en el tenista masculino más joven en alcanzar los cuartos del US Open desde el brasileño Thomaz Koch en 1963.

El etiquetado como "Nuevo Nadal" remontó por dos veces a Gojowczyk para vencer por 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 en tres horas y 31 minutos de un emocionante juego en el que volvió a contar con el empuje del público neoyorquino.

En el arranque, el pupilo del exjugador Juan Carlos Ferrero pareció resentir las más de cuatro horas de partido ante Tsitsipas pero acabó desplegando todo su arrollador tenis para batir a Gojowczyk, número 141 del ranking ATP.

El próximo rival de Alcaraz, número 55 del mundo, será el estadounidense Frances Tiafoe o el canadiense Felix Auger-Aliassime.

En su turno, Leylah Fernandez también demostró que su triunfo ante Osaka no fue ninguna casualidad y apeó a otra ex campeona del US Open y ex número uno mundial, la alemana Angelique Kerber.

Fernandez, que cumplirá 19 años el lunes, remontó un set en contra para doblegar a Kerber por 4-6, 7-6 (7/5) y 6-2 en dos horas y 14 minutos provocando también el júbilo de las gradas de la pista Louis Armstrong.

La canadiense, de padre ecuatoriano y madre de orígenes filipinos, tardó en meterse en el partido cediendo el primer set ante Kerber, de 33 años.

En ese momento "miré a mi equipo y les dije: 'Estoy bien, estoy lista para luchar", explicó Fernandez.

La joven se llevó la segunda manga en el 'tiebreak' y aprovechó su mayor resistencia física para sellar el triunfo en la tercera.

Fernandez enfrentará en sus primeros cuartos de un Grand Slam a la ucraniana Elina Svitolina, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, que derrotó en dos sets a la rumana Simona Halep.

- Schwartzman se queda corto -

El argentino Diego Schwartzman, undécimo sembrado, estuvo cerca de otra gesta al remontar dos sets en contra pero finalmente sucumbió ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, otra de las grandes revelaciones del torneo.

Van de Zandschulp, número 117 de la ATP, venció a Schwartzman, por 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 y 6-1 en cuatro horas y 19 minutos de juego en la pista Louis Armstrong.

Schwartzman, que no había cedido un set en las tres primeras rondas, se vio superado por un rival que proviene de la fase clasificatoria y que, sin ningún título en su palmarés, ya ha dejado fuera a dos miembros del top-20 de la ATP.

"No tengo palabras para esto", dijo un asombrado Van de Zandschulp. "Antes del torneo nadie esperaba que fuera a clasificar. Seguramente están sorprendidos y espero que estén orgullosos".

- Medvedev a toda velocidad -

El próximo cruce de Van de Zandschulp será una prueba de fuego aún mayor ante Daniil Medvedev, uno de los grandes candidatos al título.

El ruso, segundo sembrado, avasalló a Evans por 6-3, 6-4 y 6-3 en una hora y 43 minutos de juego en la pista central Arthur Ashe.

Medvedev impuso su demoledor estilo de juego que le ha permitido llegar a los cuartos de Nueva York sin ceder un solo set.

A la caza de su primer título de Grand Slam, el ruso ha logrado clasificar para los cuartos de final en cuatro de los últimos cinco torneos grandes.

"Ahora solo quiero llegar a la final de nuevo para tener otra cosa que recordar, y espero que una cosa mejor", dijo Medvedev sobre su derrota en la final del US Open de 2019 ante Rafa Nadal.

- Muguruza a por cuartos -

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos de la WTA, derrotó por un contundente 6-4 y 6-1 a la belga Elise Mertens.

La bielorrusa es la mejor posicionada del ranking mundial que sigue en liza en Nueva York tras la eliminación de la número uno, la australiana Ashleigh Barty.

El último partido del domingo deparará el duelo entre la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza y la checa Barbora Krejcikova.

En un cuadro femenino cada vez con menos favoritas, Muguruza tiene la posibilidad de alcanzar sus primeros cuartos en Nueva York si es capaz de batir a la vigente campeona de Roland Garros.

