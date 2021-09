Laura Matamoros, emocionada, confiesa qué conocido cantante ha hecho que se le pare el corazón

20-05-2021 Laura Matamoros EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



En ocasiones, las influencers más famosas de nuestro país parecen intocables. Los ciudadanos de a pie asistimos a sus vidas aparentemente perfectas, siempre impecables, disfrutando de viajes de ensueño, de planes al alcance de muy pocos, de prendas y complementos de las marcas más exclusivas no aptos para el común de los mortales... Pero, a fin de cuentas, son personas normales que ríen, lloran y se emocionan como cualquier 'hijo de vecino'. Y que, en ocasiones, sienten lo que es ser una fan en toda la extensión de la palabra.



Como Laura Matamoros que, haciendo gala de la sinceridad que la caracteriza con sus seguidores, acaba de confesar que "se le ha parado el corazón" por 'culpa' de un famosísimo cantante. ¿Adivinas quién es? ¡Camilo! Y es que seguidora del colombiano y una enamorada confesa de todos sus éxitos, la influencer fue una de las celebrities que no se quiso perder este domingo su concierto en el Wizink Center de Madrid.



Un concierto al que asistió con grandes amigas como María Pombo y María F. Rubíes - la cosa iba de influencers - y en el que una desatada Laura, embarazada de casi 7 meses, coreó y cantó todas las canciones, compartiendo con sus seguidores de Instagram los momentos estelares del show en el que Camilo cantó con su mujer, Evaluna, y con artistas de la talla de Pablo Alborán y Dani Martín. Emocionadísima, Laura mostraba su piel de gallina - literalmente - ante el espectacular concierto de Camilo y confesaba que "poco" le había "faltado para llorar".



Una emoción que este lunes se ha visto multiplicada después de que el mismísimo Camilo contestase, con emoticonos de agradecimiento, a las historias que horas antes había compartido Laura de su actuación. "Ahora mismo puedo decir que soy una chica con mucha suerte", ha asegurado la hija de Kiko Matamoros, confesando que la respuesta del cantante "me ha hecho tanta ilusión que se me ha parado hasta el corazón".



"¡Madre mía, madre mía! Os juro que hasta casi lloro. Me siento como una loca fan, ¡pero ay madre mía que emoción! Parezco idiota", ha compartido Laura con sus seguidores después de desvelar qué es lo que ha conseguido paralizarle el corazón.



Horas antes, la influencer prefería no pronunciarse sobre el posible abandono de su padre de 'Sálvame', uno de los temas que más titulares han acaparado en los últimos días. Muy discreta aunque afirmando tajante que apoya "en todo" a Kiko, Laura ha evitado confesar si el programa de Telecinco le parece, como ha asegurado el polémico colaborador, una carnicería.