Latinoamérica.- El OCIb 2021 inicia su andadura poética con la travesía de 'Embarcados'

06-09-2021 Huelva.- El OCIb 2021 inicia su andadura poética con la travesía de 'Embarcados'. El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) 2021 inicia su andadura poética con la travesía de 'Embarcados'. El pasado sábado 4 de septiembre tuvo lugar el primer evento literario de la extensa programación de la nueva edición del OCIb -Otoño Cultural Iberoamericano. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA OCIB.



HUELVA, 6 (EUROPA PRESS)



El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) 2021 inicia su andadura poética con la travesía de 'Embarcados'. El pasado sábado 4 de septiembre tuvo lugar el primer evento literario de la extensa programación de la nueva edición del OCIb -Otoño Cultural Iberoamericano.



Se trata de una iniciativa de María Luisa Domínguez Borrallo, consistente en sendos recitales poéticos titulados 'Embarcados' y realizados en el embarcadero de Punta Umbría y en el Puerto de Huelva.



Entre ellos, se realizó una travesía de la ría en catamarán, con un aforo obligadamente restringido por las limitaciones de la pandemia. La tripulación poética estaba compuesta por Tarha Erena Sarmiento, Julián Borao, Carmen Ciria, Luis Felipe Comendador, Rute Castro, Iris Almenara, Eladio Orta, Carlos Llanes, Manuel José de Lara, Bárbara Grande, Antonio Orihuela, Ana Deacracia, José Luis Piquero, Mario Rodríguez y Alexis Díaz Pimienta, además de la propia María Luisa.



Al recitado realizado por poetas procedentes de diversos lugares de España, así como del ámbito iberoamericano --Portugal y Cuba--, se sumaron la performance de Tarha Erena, la guitarra de Carlos Llanes, la lírica voz de Iris Almenara y el ejercicio de repentismo de Díaz Pimienta. El modelado 'in situ' de una pieza de arcilla 'El beso' obra de Martín Lagares y el cartel de Miguel Ángel Concepción fueron la aportación de las artes plásticas al evento.



Esta segunda travesía de 'Embarcados', que no pudo tener lugar en el OCIb 2020, ha sido propiciada por la Autoridad Portuaria de Huelva y la Diputación de Huelva, que ha editado una antología con una selección de composiciones de los poetas convocados.



'Embarcados' es la segunda etapa del OCIb 2021, que inició su programación "preotoño" con la exposición 'Escultura Liberada. Intérpretes de la materia '+Venus Petróleo', que puede verse durante todo el mes de septiembre en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón.



Son los primeros hitos de un extenso y variado repertorio de exposiciones, literatura, música que, desde ahora hasta final de año, pretenden demostrar la vitalidad de una cultura que no se resigna a sufrir ningún tipo de confinamiento. Los patrocinadores principales del OCIb son la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación Provincial de Huelva.