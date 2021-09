Latinoamérica.- El actor Diego Luna recibirá el Premio Platino de Honor el 3 de octubre en Madrid

06-09-2021 El actor Diego Luna. CULTURA PREMIOS PLATINO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Diego Luna será reconocido por su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano con el Premio Platino de Honor de la VIII Edición de los galardones de la industria de habla hispana y portuguesa, que se celebrará el 3 de octubre en Madrid.



Según la organización, el actor y director se ha volcado en la promoción de la cultura y las artes de las regiones iberoamericanas, trabajando delante y detrás de las cámaras tanto en la industria iberoamericana como en grandes producciones de Hollywood, motivo por el que la organización de los Platino reconoce su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa.



Con este premio, Luna recoge el testigo de Raphael, último reconocido con el Platino de Honor en la VI Edición de los galardones celebrada en 2019, después de que en ediciones anteriores el premio fuera concedido a figuras del mundo iberoamericano como Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) o Sonia Braga (2014).



Diego Luna debutó con 8 años en el cortometraje 'El último fin de año', de Javier Bourges, y durante la década de los 90 participó en telenovelas como 'El abuelo y yo', donde trabajó con su compañero y amigo de infancia Gael García Bernal, o El premio mayor, alternando también con papeles en películas como Ámbar, Morena o Un hilito de sangre. Su salto definitivo a la fama le llegaría con 'Y tu mamá también', de Alfonso Cuarón, exitosa cinta que Luna coprotagonizó, precisamente, junto a Gael García Bernal y que, tras su estreno en el Festival de Venecia, conseguiría un amplio reconocimiento de público y crítica, alzándose, entre otros, con el Premio Oscar al Mejor Guión.



Desde entonces, ha trabajado con numerosas estrellas de Hollywood en cintas como 'Frida', protagonizada por Salma Hayek, 'La terminal', protagonizada por Tom Hanks con Steven Spielberg tras las cámaras, Elysium o la más reciente 'Un día de lluvia' en Nueva York, uno de los últimos filmes de Woody Allen con Thimoteé Chalamet, Selena Gómez, Elle Fanning y Jude Law. Además, el actor ha combinado su faceta en el cine comercial con su participación en destacadas producciones independientes estadounidenses, como Mister Lonely, de Harmony Korine, Milk, de Gus Van Sant, o The Bad Batch, de Ana Liliy Amirpour, o en numerosas obras de teatro.



Luna también ha trabajado en el universo de Star Wars, interpretando a Cassian Andor en 'Rogue One: una historia de Star Wars', papel que retomará en la serie Cassian Andor. En la pequeña pantalla, además de sus numerosas apariciones en telenovelas mexicanas durante la década de los 90, el actor fue especialmente reconocido por encarnar a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, en 'Narcos: México', trabajo que le valió el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.



El actor no solo ha destacado por su faceta interpretativa, ya que también se ha puesto detrás de las cámaras para dirigir cintas como César Chávez, documental centrado en la figura del activista chicano del mismo nombre, Abel o Mr. Pig. Además, de la fructífera relación de Luna con Gael García Bernal nació en 2005 la muestra Ambulante gira de documentales, festival itinerante dedicado a la promoción del cine de no ficción a lo largo de la geografía mexicana.



LOS PLATINO VUELVEN A MADRID



Luna recibirá el galardón el 3 de octubre en Madrid en la gala de la VIII Edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que será retransmitida por televisiones de toda Iberoamérica. Una noche para celebrar el audiovisual de habla hispana y portuguesa que coronará a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, entre las que parten como nominadas la colombiana 'El olvido que seremos' de Fernando Trueba, la guatemalteca 'La llorona' de Jayro Bustamante, la española 'Las niñas' de Pilar Palomero y la mexicana 'Nuevo orden' de Michel Franco.



En el caso de la categoría a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, la relación de finalistas la componen la mexicana 'Alguien tiene que morir', de Manolo Caro, la española 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, la colombiana 'El robo del siglo`', de Pablo González y Camilo Salazar Prince, y la española Patria, de Aitor Gabilondo.



Tras conocer las nominaciones de los Platino, en el apartado cinematográfico parten como favoritas la colombiana 'El olvido que seremos', de Fernando Trueba, y la guatemalteca 'La llorona', de Jayro Bustamante, ambas con 11 candidaturas. Por su parte, la producción televisiva con más nominaciones es la serie española 'Patria', que atesora 5, a la que siguen la citada 'Alguien tiene que morir', la colombiana 'El robo del siglo' y la española 'La casa de papel', todas ellas con 4 candidaturas.