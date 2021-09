Las últimas 5 fotos de Manelyk Gonzalez que arrasan en su cuenta de Instagram

Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 1.011.379 de interacciones entre sus aficionados.

De las mejores experiencias de mi vida!!!! Aquí me quite el NO puedo de la boca, de la mente…. Todo lo que te propongan lo vas a lograr es cuestión de que te la creas, le pongas ganas, empeño y serás la mejor!!!! Por cierto hace falta un reality no??? 🤔





Acapulco me está llamando a gritos….





Bbcream con color!!! La protección de un protector solar con los beneficios del makeup cubriendo imperfecciones.





🖤🖤





No pensemos mucho….

Manelyk González Barrera, mejor conocida como "Mane", nació el 12 de enero de 1989, en la Ciudad de México, México. En 2008, comenzó su carrera como modelo. También es actriz y cantante.

En 2014 fue convocada para participar en la primera temporada de Acapulco Shore y desde entonces ha aparecido en todas las ediciones del reality. En 2016 firmó un nuevo contrato con MTV para participar en Super Shore de MTV España. Ha aparecido en la portada de varias revistas, tales como H y Playboy México en 2013 y 2016 respectivamente, ambas para hombres.

En 2017 comenzó a publicar su propia música, comenzando con el sencillo «Rico» y su video musical. Más tarde también lanzó «Se Acabó» y «Odiosa» y ya posee su perfil de artista en Spotify.