La OTAN pide preservar el acuerdo de no proliferación y modernizar el control de armas

Copenhague, 6 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó este lunes a preservar el Tratado de No Proliferación Nuclear y reforzar y modernizar el control de armas, además de advertir contra la "amenaza" de Rusia y de China.

Ese tratado es la "piedra angular" de la arquitectura de desarme nuclear, sostuvo Stoltenberg, quien destacó que la próxima conferencia para su décima revisión debe ser una oportunidad para reforzarlo y asegurar su efectividad.

"Cualquier desarme significativo debe ser equilibrado y verificable. El acuerdo de prohibición de armas nucleares no cumple con esos requisitos", afirmó en su intervención en la conferencia anual de la Alianza sobre armas de destrucción masiva, control de armas, desarme y no proliferación, celebrada en Copenhague.

En una intervención virtual, el secretario general de la OTAN mostró su apoyo a la decisión de Estados Unidos y Rusia de prolongar cinco años el tratado Nuevo START, pero resaltó la importancia de incluir más sistemas y armas no estratégicas.

"Debemos responder también al impacto en el control de armas de las tecnologías emergentes y disruptivas, como plataformas autónomas y la inteligencia artificial", señaló Stoltenberg, convencido de que China debe cumplir con sus responsabilidades globales, aparte de que saldría beneficiada de un mundo más transparente y predecible.

Explicó además que China está invirtiendo "de forma masiva" en nuevas tecnologías, por lo que es necesario que los aliados mantengan su "ventaja tecnológica".

Stoltenberg aludió también a la necesidad de responder de forma conjunta al incumplimiento de los tratados, y se refirió en concreto a las "repetidas violaciones" de Rusia, entre las que mencionó el desarrollo de nuevos misiles, aunque a la vez dijo mantener la "puerta abierta" a un diálogo profundo con Moscú.

"El mundo se está volviendo rápidamente más impredecible, más competitivo y más peligroso. La OTAN se está adaptando a este mundo cambiante", afirmó Stoltenberg, mencionando la nueva agenda transatlántica para 2030 acordada en junio pasado.

SALIDA DE AFGANISTÁN

En su alocución, el secretario general de la OTAN se refirió a la salida de las tropas de Afganistán después de veinte años y aseguró que durante ese período se ha conseguido que no se pudieran organizar atentados terroristas desde ese país.

"Nuestra tarea ahora es mantener las ganancias en la lucha contra el terrorismo y permanecer atentos. También debemos hacer lo posible para asegurar que los afganos en riesgo que quieran irse tengan paso seguro para salir del país", afirmó.