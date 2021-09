La FIFA decidirá el Brasil-Argentina que no fue y Uruguay vuelve al triunfo

Jugadores de Uruguay fueron registrados al celebrar un gol que le anotaron a Bolivia, durante un partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial FIFA de Catar 2022, en el estadio. EFE/ Matilde Campodónico/Pool

Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- La FIFA será la encargada de decidir el futuro del superclásico Brasil-Argentina, suspendido a los 6 minutos y que acaparó este domingo la atención de la sexta jornada de las eliminatorias del Mundial de Catar en la que Uruguay ganó, Ecuador cedió con Chile y Colombia igualó con Paraguay.

BRASIL-ARGENTINA, LA CITA QUE NO FUE

Después de 57 días de la final de la Copa América en Río de Janeiro, del Brasil-Argentina que debía disputarse en Sao Paulo apenas se pudo disfrutar seis minutos.

El partido fue suspendido cuando funcionarios de la autoridad sanitaria brasileña ingresaron al campo de juego por la infracción al protocolo sanitario de cuatro futbolistas argentinos que juegan en la Liga Premier y que, presuntamente, deberían haber guardado cuarentena.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela oficializó la suspensión del partido por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que remitió la decisión final a la FIFA, responsable por las eliminatorias mundialistas.

Esto después de que Argentina decidiera retirar su equipo luego de que fiscales de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) irrumpieron en la cancha ante la denuncia de que cuatro jugadores habían suministrado informaciones falsas en inmigración.

Los jugadores son Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa) y Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham).

Las normas sanitarias brasileñas vigentes exigen que las personas que estuvieron en los últimos 14 días en Reino Unido, India y Sudáfrica deben cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días y de acuerdo con la Anvisa los deportistas suministraron "informaciones falsas" al respecto durante su proceso de inmigración.

Martínez, Romero y Lo Celso estaban en el campo como titulares y Buendía era reserva. Los cuatro llegaron a Brasil el viernes desde Caracas, donde Argentina derrotó el jueves por 1-3 a Venezuela.

Con la interrupción del partido en el estadio Neo Química Arena, Argentina se fue al vestuario. Después, Lionel Messi salió para dialogar con Neymar, Marquinhos, Dani Alves y con el seleccionador Tite, a quienes les comunicó que no jugarían sin los cuatro implicados en el incidente.

En declaraciones al canal TV Globo, el presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, explicó que Argentina, la CBF y la Conmebol habían sido notificadas con antelación de que los cuatro jugadores debían permanecer aislados en el hotel y que cuando agentes de la Policía Federal fueron a constatar ellos ya habían salido para el estadio.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmó que la Anvisa se extralimitó y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su malestar, y destacó que la delegación se encontraba "cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes regulados por la Conmebol" para el desarrollo de las eliminatorias.

Y mientras se espera una decisión de la FIFA, Brasil, el líder con 21 puntos, recibirá el jueves a Perú. Y Argentina, segundo con 15, será anfitrión de Bolivia.

ECUADOR 0 - CHILE 0

Ecuador y Chile empataron sin goles en Quito y la Tri conservó su tercer puesto con 13 puntos, mientras que La Roja es octava con 7 enteros y sigue fuera de los puestos de clasificación.

Ecuador visitará este viernes a Uruguay en Montevideo y Chile a Colombia en Barranquilla.

PARAGUAY 1 - COLOMBIA 1

Paraguay, que aún no gana en casa, se adelantó en el minuto 40 con gol de Antonio Sanabria y en el 53 un penalti de Juan Guillermo Cuadrado igualó las acciones para Colombia en Asunción.

La formación cafetera llegó a 10 puntos y sigue aferrada al quinto puesto y la Albirroja le sigue con 8.

Este jueves, en programación correspondiente a la décima fecha, Paraguay recibirá a Venezuela y Colombia a Chile.

URUGUAY 4 - BOLIVIA 2

Dos goles de Giorgian De Arrascaeta, uno de Federico Valverde y otro de Agustín Álvarez le dieron a Uruguay una victoria por 4-2 sobre Bolivia y la alegría de volver a ganar tras cuatro fechas.

La Celeste se ratificó en el cuarto lugar con 12 puntos, mientras que la Verde es novena con seis enteros pese a que el artillero de estas eliminatorias, Marcelo Martins, marcó dos goles y llegó a ocho dianas en lo que va de la competencia.

El próximo jueves Uruguay recibirá a Ecuador y Bolivia visitará a Argentina.

5. PERÚ 1 -VENEZUELA 0

Perú se impuso por 1-0 a Venezuela con gol de Christian Cueva en el minuto 35 y escaló al séptimo lugar con ocho puntos, mientras la Vinotinto sigue en el sótano con 4 unidades.

Venezuela jugó el partido con diez jugadores desde el minuto 38 por la expulsión de Tomás Rincón, quien vio dos tarjetas amarillas. EFE

