Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez adelantan cómo será la nueva edición de 'Masterchef Celebrity'

Este lunes se estrena, en TVE, la nueva entrega de 'Masterchef Celebrity', y la expetación es máxima por el impresionante casting del talent show en la que será su sexta edición. Terelu Campos, David Bustamante, Verónica Forqué, Yotuel Romero, Carmina Barrios, Juanma Castaño, Arkano, Miki Nadal, Victoria Abril o Belén López entre otros darán mucho que hablar y prometen regalarnos momentos de risa, llanto, dramas y discusiones.



Calentando motores, el implacable jurado del concurso, Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez han viajado con parte del elenco al FestVal de Vitoria y, entre risas, nos han contado con qué nos sorprenderán en la nueva edición de 'Masterchef Celebrity'.



"Es un casting muy divertido, una mezcla perfecta para hacer un plato de diez y la receta perfecta para este programa. Os va a apasionar", asegura Samantha, mientras Jordi confiesa que las celebrities suponen "una mezcla extraña con un guión perfecto".



"Es muy difícil decir quién nos ha sorprendido más", señala Pepe, destacando que "Bustamante es como le ves en la mano, lo vive todo intensamente". "Todos han dejado a un lado los egos y sus roles", apunta, mientras que el catalán se queda con la velocidad de Micky Nadal y Arkano y Samantha con Victoria Abril: "Una diva en Masterchef, pero es una profesional. Venía con una humildad...Me he enamorado, váis a flipar".



En cuanto a Terelu, los jueces no se ponen demasiado de acuerdo, ya que mientras la hermana de Colate Vallejo Nájera confiesa que estaba "como pedro por su casa" durante las grabaciones, Jordi se queda con que estaba "chiquitina, preocupada por la crítica". "Es una mujer del medio, conoce muy bien la televisión, lo ha sabido llevar muy bien, yo creo que le costó soltarse al principio, pero lo ha dado todo. Ve mucho a la persona también", ha asegurado Pepe.



Ilusionados ante el inminente estreno y con una motivación intacta después de tantas ediciones - de anónimos, celebrities y niños - el jurado no duda que este año superarán todas las expectativas. "La receta es muy buena, pero depende de los ingredientes y el equipo. Este año ha quedado un guiso súper rico porque el equipo le ha puesto ganas", adelanta Jordi.