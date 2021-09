Irene Rosales reaparece, sin nada que decir, tras la noticia de su posible regreso a 'Viva la vida'

16-08-2020 Irene Rosales. En un complicado momento personal por el reciente fallecimiento de sus padres y las críticas a las que ha tenido que hacer frente por la guerra que Kiko Rivera mantiene con Isabel Pantoja, Irene Rosales está viviendo una época tranquila y completamente al margen del foco mediático. De nuevo en Sevilla después de haber disfrutado de unas vacaciones familiares en Huelva, la influencer está centrada en sus hijas y en volver a ser la que era - algo que está consiguiendo poco a poco con el apoyo de los suyos - y, por el momento, no se plantea regresar a televisión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



En un complicado momento personal por el reciente fallecimiento de sus padres y las críticas a las que ha tenido que hacer frente por la guerra que Kiko Rivera mantiene con Isabel Pantoja, Irene Rosales está viviendo una época tranquila y completamente al margen del foco mediático. De nuevo en Sevilla después de haber disfrutado de unas vacaciones familiares en Huelva, la influencer está centrada en sus hijas y en volver a ser la que era - algo que está consiguiendo poco a poco con el apoyo de los suyos - y, por el momento, no se plantea regresar a televisión.



Sin embargo, este fin de semana Emma García desvelaba en 'Viva la vida' que la vuelta de Irene al programa está más cerca de lo que pensamos; eso sí, por el momento la sevillana irá solo de visita para reencontrarse con sus excompañeros, con los que sigue teniendo muy buena relación. Sin querer confirmar o desmentir si está preparada para su regresó a los platós, le hemos preguntado a la influencer por la asistencia de Kiko a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, una noticia que confirmaba el Dj hace unos días emocionado a través de sus redes sociales.



Completamente muda y cargada de bolsas de la compra, Irene prefiere no pronunciarse sobre este paso con el que Kiko acerca posturas con su prima y parece enterrar el hacha de guerra con una de las personas más importantes de su vida después de meses de distanciamiento. Dejando claro que no tiene intención de romper su silencio por el momento, la sevillana, muy seria, tampoco ha opinado sobre la llamativa ausencia de Isabel Pantoja en la boda de Anabel, a quien quiere como si fuese su propia hija pero a quien ha pregerido no acompañar en el día más especial de su vida, evitando así un indeseado encuentro con Kiko, Isa y la propia Irene, cuya reacción a este nuevo 'feo' de la tonadillera te ofrecemos en el siguiente vídeo.