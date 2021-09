Hernán Gómez anuncia su salida del Medellín tras empatar con Santa Fe

Fotografía de archivo en la que se registró al técnico del club colombiano de fútbol Independiente Medellín, Hernán Darío "el Bolillo" Gómez, quien anunció que abandonará la dirección técnica del equipo por los recientes malos resultados. EFE/Luis Noriega

Bogotá, 5 sep (EFE).- Independiente Medellín empató este domingo 0-0 con Santa Fe y el entrenador Hernán Darío Gómez anunció su salida ante los decepcionantes resultados, que tienen al Poderoso de la montaña con 8 puntos, muy lejos de los 19 del líder del torneo, su más enconado rival, el Atlético Nacional.

"Con estos muchachos no tengo sino agradecimientos, pero yo tomé una decisión y me voy a ir del equipo, tiene que llegar una cara nueva que ayude al equipo", dijo el exseleccionador de Colombia, Panamá y Ecuador, países a los que clasificó a sendos mundiales.

El Medellín venía de caer 1-3 con el Deportivo Cali en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, por lo que fue eliminado y necesitaba ganarle a Santa Fe en la Liga para no dar más ventajas.

Ahora quedó con ocho enteros y Santa Fe con seis.

Deportivo Pasto asestó otro golpe al Deportivo Cali al derrotarlo por 2-0 en uno de los juegos de la octava jornada de la liga colombiana.

El técnico del Deportivo Cali, el uruguayo Alfredo Arias, de nuevo quedó en situación comprometida, pues los hinchas han solicitado su renuncia.

No resultó de mucha ayuda el ingreso, en el segundo tiempo, del goleador Teófilo Gutiérrez, quien llegó al equipo Azucarero como solución de gol.

Con esta derrota el Deportivo Cali se quedó con nueve puntos y con la preocupación de no tener un cupo entre los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda.

Pese a que ganó, el Deportivo Pasto es el último del torneo con apenas cinco puntos en ocho salidas.

Mientras tanto, Atlético Bucaramanga le sacó un valioso empate 1-1 al Once Caldas. Con ese resultado el "Leopardo" llegó a 14 puntos, cerca de los punteros, en tanto que los caldenses, con cinco unidades, son penúltimos entre los 20 equipos que disputan el torneo colombiano.

El sábado, América de Cali sufrió un descalabro al perder inesperadamente 0-1 contra el Deportes Quindío, tanto conseguido por el defensa Layser Chaverra.

Con el botín logrado Deportes Quindío llegó a 13 puntos, en tanto que América de Cali se quedó en 11 y con el peligro de perder su casilla entre los ocho clasificados que disputarán el título de este semestre.

Por otro lado, La Equidad dejó en el camino a Jaguares, al que derrotó 1-0 con diana de Kevin Salazar con lo que su equipo completa nueve puntos -sigue en la parte media de la tabla- y la visita se queda con 11 unidades.

El lunes cierra la jornada con: Águilas Doradas-Deportivo Pereira, Deportes Tolima-Envigado y Millonarios-Patriotas.